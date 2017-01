No primeiro desafio da temporada, Flamengo visita Vila Nova em amistoso

INCIDENCIAS: Partida amistosa. Será realizada no Serra Dourada em Goiânia às 18:45 no sábado (21).

O Flamengo terá sua primeira participação na temporada de 2017 contra o Vila Nova no Serra Dourada. A partida será realizada neste sábado (21) às 18h45. Zé Ricardo quer aproveitar o duelo contra os goianos, para saber se os treinamentos feitos no Ninho estão sendo produtivos. O estádio passou por reformas no começo do ano, o gramado foi totalmente revitalizado.

Antes da estreia no Estadual contra o Boavista, no dia 28, na Arena das Dunas (RN), o Flamengo ainda terá um jogo-treino contra o Serra Macaense, na quarta-feira (25). O time goiano jogará oficialmente apenas no dia 28 contra o Atlético-Go no campeonato goiano.

Algumas novidades no amistoso

Nos últimos dias, o treinador Rubro Negro foi intensificando os treinos e dando cara ao provável time titular, que em relação ao que terminou jogando ano passado só deve ter uma mudança, que é a entrada de Mancuello no lugar de Gabriel. Zé revelou uma conversa com o argentino, em que pediu para o jogador atuar mais ofensivamente.

Para esta temporada o Flamengo fez três contratações por enquanto, dos novos integrantes ao clube, apenas um não têm chances de atuar amanhã. Conca está no departamento médico, e não tem previsão exata de volta aos gramados, porém provavelmente em maio estará disponível.

Já o lateral esquerdo Trauco, vive a expectativa de entrar no jogo durante alguns minutos. Rômulo está se preparando fisicamente para aguentar a temporada intensiva brasileira, mas o irmão do volante revelou que o camisa 27 estará com o restante do elenco no Serra Dourada, Zé despistou sobre o jogador.

Vila com novos atletas

Nesta sexta (20), o Vila apresentou três reforços. O lateral esquerdo Jonathan, o volante Marcos Serrato e o atacante Ruan chegaram ao clube da serra e deve encerrar o ciclo de contratações do clube no início da temporada.

Já foram vendidos 11 mil ingressos para o confronto no Serra Dourada

Para a partida deste sábado, 11 mil ingressos foram consumidos pelos torcedores. A capacidade máxima do Serra Dourada atualmente é de 40 mil torcedores. A organização do evento acredita que o duelo terá pelo menos 30 mil pagantes.

Ingressos:

- Arquibancada: R$ 60 (meia R$ 30)

- Cadeira: R$ 100 (meia R$ 50)

* Meia-entrada para estudantes e para quem doar 1kg de alimento não perecível, exceto sal e fubá, no dia do jogo.

Venda:



- Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, de segunda (16) a sexta (20) em horário comercial.



- Loja Super Bolla, de segunda (16) a sexta (20) em horário comercial.



- Lojas Flávio's, de segunda (16) a sexta (20) em horário comercial.

- Estádio Serra Dourada, apenas no sábado (21), a partir das 9h



- MeuBilhete.com