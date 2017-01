Wallyson marca dois golaços e Vila Nova vence Flamengo em amistoso

Na primeira partida em 2017, Flamengo e Vila Nova jogaram no Serra Dourada. Melhor na partida, os goianos venceram por 2 a 1 (Wallyson, com dois golaços; Damião).

Com nenhum reforço na equipe titular disponível, Zé Ricardo montou a equipe com Mancuello para auxiliar Diego no meio. Já o Vila, além de estrear o técnico Mazzola Jr, também estreou oito jogadores na equipe titular.

O Flamengo começou com a bola, tocando com paciência, mas a primeira chegada foi do Vila. Aos 5', Wallyson chutou da entrada da área e a bola subiu demais, sem perigo para Muralha. Atacando mais pelo lado esquerdo, o rubro-negro tentou chegar duas vezes, mas os cruzamentos de Éverton e Mancuello não encontraram ninguém na área. Aos 14', Pará tocou para Mancuello, que ganhou no corpo e cruzou para Guerrero, mas o peruano tocou por cima do gol. Quatro minutos depois, foi a vez de Jorge receber do argentino e cruzar na cabeça de Arão, que finalizou nas mãos de Wendell.

A partida voltou a ficar morta, até que aos 30', Wallyson levou a bola para o meio, encheu o pé e só não levou mais perigo pois Réver desviou pela linha de fundo. Aos 37', Guerrero recebeu de Diego e chutou de primeira, mas sem força, facilitando para Wendell. No minuto seguinte, Jorge recebeu com espaço e foi levando até chutar forte, pela linha de fundo. Aos 39', Wallyson recebeu absolutamente livre e chutou no ângulo para marcar um golaço no Serra Dourada: Vila 1 a 0. Aos 42', o atacante recebeu novamente e chutou cruzado, acertando a trave de Muralha.

O Flamengo modificou a equipe toda depois do intervalo, enquanto o Vila reiniciou a partida sem mudanças. Sem entrosamento, o Flamengo encontrou dificuldades no início e quase levou o segundo aos 6': após corte de Thiago, Marcos Serrato mandou para o gol, mas o assistente marcou o impedimento. Em dois escanteios cobrados por Trauco, Leandro Damião e Cirino perderam boas chances de empatar. Quando a partida parecia controlada pelo Vila Nova, saiu o empate: aos 21', Trauco roubou a bola, Adryan avançou e deu um passe perfeito para Leandro Damião tirar do goleiro e marcar, 1 a 1.

Após o empate, o Vila voltou a buscar o segundo gol até conseguir: aos 33', Mateus Anderson deu um drible da vaca em Trauco e cruzou para Wallyson emendar um voleio sensacional, Vila 2 a 1. Após o gol, o Flamengo não se encontrou mais e o Vila tentou marcar o terceiro, mas sem sucesso.