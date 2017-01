Vila Nova x Flamengo AO VIVO agora (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA AMISTOSA. SERÁ REALIZADA NO SERRA DOURADA EM GOIÂNIA ÀS 18:45 NO SÁBADO (21).

20'/1ºT - Vila Nova arma bom contra-ataque mas o ataque desperdiça a oportunidade.

17'/1ºT - Mancuello inverte a bola para o garoto Jorge, que corta o adversário e manda para a área. Willian Arão aparece para cabecear, o goleiro Wendell segura firme.

14'/1ºT - Pará encontra Mancuello na direita, o argentino cruza e Guerrero cabeceia por cima da meta.

12'/1ºT - Flamengo faz boa tabela, na sequência Guerrero comete falta.

10'/1ºT - Jorge chuta de fora da área, a bola desvia em Diego que estava em posição irregular.

9'/1ºT - Éverton cruzou para a área mas a bola ficou muito atrás para o Guerrero.

Torcida do Flamengo canta bem alto no Serra Dourada!

8'/1ºT - Guerrero saiu bem do zagueiro porém depois foi desarmado.

6'/1ºT - Vaz chega no carrinho para mandar a bola para lateral.

5'/1ºT - Wallyson finaliza de fora da área mas a bola sobe muito.

3'/1ºT - Muitos passes errados no meio de campo.

1'/1ºT - A cobrança sai muito forte e o Vila Nova fica com a bola.

0'/1ºT - Escanteio para o Flamengo.

0'/1ºT - COMEÇOU O JOGO!

Mazola Júnior homenageia Caio Júnior em sua camiseta e fala do jogo: ''Espero que a equipe dê uma boa resposta. É o último amistoso antes do Campeonato Goiano''.

Zé fala sobre a escalação de Mancuello: '' A ideia é Mancu fazendo posicionamento de bola mais por dentro, tentando ajudar o Diego''.

O hino nacional é executado.

Agora os dois times se cumprimentam no meio do gramado.

Jogadores do Flamengo já estão em campo.

Falta pouco para a bola rolar!

Flamengo e Vila não se enfrentam desde 19 de julho 1979. O Rubro-Negro venceu por 2 a 0, com gols de Zico e Claudio Adão.

Os árbitros de hoje serão: Bruno Rezende, Christian Passos e Adaílton Fernando.

Faltam mais ou menos 20 minutos para o início da partida.

Para ficarmos de olho: O Flamengo tem ótimos jogadores mas o destaque é o meio campista Diego. O jogador chegou no meio de 2016 ao clube com grande festa da torcida. Até agora ele fez seis gols no Rubro Negro. O camisa 35 é o principal armador da equipe.

Para ficarmos de olho: O atacante Ruan chegou recentemente ao Vila Nova e já deixou sua marca no último amistoso. Será que o cara é goleador mesmo ? Vamos observá-lo.

Torcida do Flamengo vai chegando agora mesmo com chuva.

O estádio aparece em condições muito boas comparadas à uma hora atras. O Serra Dourada teve melhorias no início deste ano. Em seu primeiro teste, a drenagem funcionou muito bem!

Gramado do Serra Dourada está bastante castigado por causa da chuva.

Flamengo também está confirmado!

Vila Nova escalado para a partida de hoje!

A convocação para o amistoso entre Brasil x Colômbia foi divulgada na última quinta-feira (19) pelo técnico Tite. O Flamengo terá quatro jogadores brasileiros e um colombiano servindo suas seleções, são eles: Alex Muralha, Jorge, Arão, Diego e Cuellar (Colômbia).

Em entrevistas na pré-temporada, Zé Ricardo disse que testaria variações táticas dentro do esquema com dois pontas. A formação com dois meias, Mancuello entrando na equipe, é uma das alternativas. A garotada da base também deve ter mais chances, substituindo os titulares.

Provável escalação do Vila Nova: Wendell; Maguinho, Brunão, Wesley Matos e Jonathan; Geovane (PH), Fagner e Hiroshi; Moisés, Wallyson e Vandinho. Técnico: Mazola Júnior.

Provável escalação do Flamengo: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Diego, Mancuello e Éverton; Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

Público! Até a tarde dessa sexta-feira, 11 mil ingressos haviam sido vendidos para a partida Vila Nova x Flamengo de logo mais. Os responsáveis pelo evento, esperam que o número de pagantes chegue até 30 mil.

Rômulo e Trauco estão disponíveis para a partida de hoje. Os jogadores viajaram com o restante do elenco para goiania. O lateral esquerdo provavelmente jogará alguns minutos. A dúvida é se o volante Rômulo entrará em campo, Zé foi perguntado mas despistou sobre o assunto.

Três contratações foram feitas até então pelo Rubro Negro. Trauco chegou no final de 2016, ele entra na equipe para ser reserva do garoto Jorge. Conca se recupera de lesão no CT do clube e provavelmente voltará aos gramados em maio. E o volante Rômulo, que foi muito elogiado pelos médicos do clube, aprovando sua capacidade física.

A equipe carioca chega para este ano com muita expectativa e os torcedores estão animados, esperando uma excelente campanha do Mengão. A principal competição a ser disputada pelo Flamengo é a Libertadores. Ainda pela pré-temporada, o elenco jogará a Primeira Liga (torneio amistoso).

O Flamengo irá se apresentar pela primeira vez nesta temporada. Zé Ricardo terá boa oportunidade para observar o seu grupo. O Rubro Negro mantém a base que encerrou o ano passado, quando terminou na terceira colocação do Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta, o Vila apresentou três reforços. O lateral esquerdo Jonathan, o volante Marcos Serrato e o atacante Ruan chegaram ao clube da serra e deve encerrar o ciclo de contratações do clube no início da temporada.

O Vila Nova fará seu segundo jogo amistoso no ano de 2017. O primeiro compromisso da equipe foi contra o Uberlândia quando empatam por 1 a 1, no estádio Parque do Sabiá. Ruan fez o gol do colorado.

Bom dia, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Vila Nova x Flamengo. O amistoso será realizado no Serra Dourada em Goiânia. A bola rola às 18h45 deste sábado, 21 de janeiro.