Bandeira de Mello ressalta mérito do Comitê Brasileiro de Clubes na reformulação do Flamengo

Foto: Bruna Alvarado/Vavel Brasil.

Representante do Clube de Regatas do Flamengo no evento realizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes na manhã desta segunda (23), o presidente Eduardo Bandeira de Mello concedeu entrevista à imprensa e destacou a importância do investimento para a reforma do Centro de Treinamento e a formação de um clube forte no futuro.

Um dos 30 clubes beneficiados com a verba oruinda da descentralização de recursos sobre concursos de prognósticos, o Flamengo recebeu cerca de 4,9 milhões de reais do Comitê Brasileiro de Clubes.

"O Flamengo provavelmente foi o clube que mais recebeu recursos desde que o CBC (Comitê Brasileiro de Clubes) assumiu a administração dessa verba. Aplicamos esse dinheiro com muita responsabilidade. Construímos a piscina olímpica, reformamos o ginásio no Centro de Treinamento. O invenstimento em recursos humanos se traduzem em vitórias, títulos, uma melhoria para o esporte brasileiro. O Flamengo é um clube transparente, é muito fácil para o Cômite apurar e comprovar a execução financeira dos projetos"

O presidente do Fla também destacou o assunto Maracanã. A perspectiva que o clube vive sobre a situação se regularizar e o estádio voltar a ser utilizado.

"Estamos em uma perspectiva muito grande sobre o que vai acontecer com o Maracanã. Vocês podem ver a situação em que o estádio está, entregue nesse momento. Nós estamos aguardando a conclusão desse imbróglio regulatório. O ideal seria uma nova licitação, mas aparentemente o estado decidiu pela transferência da concessão, então vão definir se os dois grupos, só um ou nenhum dos interessados tem condições de assumir. Cabe a odebrecht saber qual proposta ela vai aceitar. O Flamengo tem um entendimento formado com um dos grupos, que é o grupo formado pela GL/CSM/Amsterdã Arenas. Se esse grupo for o vencedor o Flamengo jogará no maracanã o mais rápido possível. Caso não seja, procuraremos outra alternativa, podendo jogar até fora do estado novamente."