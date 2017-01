Questionado sobre 'jogo da vida', Willian Arão diz: "Jogador não pode fazer meia boca em campo"

Google Plus

(Foto: Getty Images)

Vindo de duas ótimas temporadas no cenário brasileiro, Willian Arão vem sendo observado por Tite há um bom tempo. Muitos torcedores já pediram sua convocação para a Seleção Brasileira principal. Agora, o volante flamenquista terá a chance de provar que merece continuidade com a camisa amarelinha.

Conversando com jornalistas, Arão respondeu sobre sua primeira convocação e, para ele, todo jogo é o 'jogo da vida'. Com sua grande oportunidade nas mãos, o atleta projeta um bom jogo.

"Acho que todo jogo é o jogo da vida, né? (risos). Jogador não tem a oportunidade de poder entrar em campo e jogar meia boca, né? Então, é fazer tudo aquilo que a gente vêm fazendo nos clubes. Tudo aquilo que o professor pediu nesse pouco tempo. Fazer as coisas certas, os movimentos certos, está bem concentrado. E sim, obviamente, eu tenho que aproveitar a chance, o grupo tem que aproveitar a chance todos os jogos, para que a gente possa deixar uma pulga atrás da orelha dele (Tite) (risos). E sempre ir em busca de uma Copa do Mundo. Então. é fazer as coisas certas, está bem concentrado para que a gente possa fazer uma boa partida" comentou Arão.

A partida entre Brasil e Colômbia será nesta quarta-feira (25), às 21h45, no Estádio Nilton Santos. A renda será voltada às famílias das vítimas do acidente que matou 71 pessoas com destino à Medellín, para o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana.