De volta a seleção, Diego comemora oportunidade: "Desfrutei de cada segundo"

Em sua volta a seleção, Diego fala sobre oportunidade: "Desfrutei de cada segundo"

Nesta quarta-feira (25), Brasil e Colômbia se enfrentaram em solidariedade aos familiares das vítimas do acidente da Chapecoense no estádio Nilton Santos. A Seleção Brasileira venceu pelo placar de 1 a 0. Diego entrou na segunda etapa, porém não jogou ao lado do seu amigo Robinho, que saiu no intervalo. O jogador do Flamengo falou sobre o momento especial.

"Maravilhoso, maravilhoso. Desfrutei de cada segundo, realmente, foi um trabalho muito bem feito, em apenas dois dias. Acredito que aproveitamos muito bem o tempo que estivemos juntos e conseguimos vencer. Na maior parte do jogo, conseguimos dominar, superamos algumas dificuldades, começo de temporada, mas, no geral, foi muito positivo. Saio muito feliz e, agora, é trabalhar para, quem sabe, continuar presente nas próximas convocações" - disse Diego.

Antes do início da partida, os jogadores reservas cumprimentaram os sobreviventes do acidente de avião. Diego comentou. "Muito importante. Mais do que um jogo, tive a oportunidade de estar com o Neto, com o Follmann e, realmente, é um grande exemplo. São heróis e tudo o que pudermos fazer para ajudar aqueles que se envolveram neste trágico acidente, faremos com muito prazer" - concluiu."

Ele também destacou o começo de temporada, em que os atletas ainda sofrem de desgaste físico. "Eu acho que foi bem produtivo, todos nós esperávamos essa falta de condicionamento por ser começo de temporada, fizemos o nosso melhor e por muitos momentos jogamos bem, conseguimos vencer o que é mais importante em um jogo difícil. Acho que está todo mundo de parabéns, eu saio muito feliz daqui" - afirmou.

Diego atuou ao lado de Robinho em 2004 jogando pela seleção. A dupla ganhou a Copa América do Peru. Eles foram formados na base do Santos em 2002 e eram grandes destaques. Hoje não jogaram durante a mesma etapa pois Robinho entrou como titular e foi substituído no intervalo e o jogador Rubro Negro passou a jogar apenas na segunda etapa.