Zé Ricardo elogia Berrío e  prega cautela contra o Boavista

(Foto: Divulgação / Flamengo)

Após a equipe do Flamengo treinar pela última vez no Ninho do Urubu antes de viajar para seu próximo compromisso, em Natal-RN, na manhã desta quinta-feira (26), Zé Ricardo deu uma coletiva de imprensa falando sobre o próximo confronto contra o Boavista, pelo estreia do Campeonato Carioca. Além disso, o treinador comentou da saída do lateral Jorge e a possível chegada do colombiano Berrío.

A situação do vice-presidente rubro-negro também foi assunto complicado para ser falado ao ser questionado, mas Zé iniciou a coletiva respondendo sobre o jogador Rômulo.

Condições físicas do Rômulo

‘’É um atleta que se apresentou e já tem uma condição física boa. Optamos por não levar ele pra Goiânia pois ainda haviam etapas a serem cumpridas na preparação, conseguimos que ele jogasse os 25 minutos prováveis. Como ele está pesado com a preparação, sentiu um pouco e a gente vai avaliar e definir a escalação dele e sem dúvida a meta é aproveitar ele na partida.”

Próximo confronto contra o Boavista

"Considero o Boavista uma das maiores equipes depois dos 4 grandes da capital. Equipe com maior peso hoje pelos nomes que lá estão, além do professor Joel Santana que é um super vencedor na função de treinador, tem uma comissão técnica experiente, com um belo preparador físico e atletas que passaram em grandes clubes como o Felipe, Rafael, Maicon, Thiaguinho, Pedro Botelho, Antônio Carlos, Renato Silva, Erick Flores, Thiago Amaral, Leandrão, entre outros. São jogadores que a gente sabe que colocarão o Flamengo em situação difícil porque eles estão a bastante tempo trabalhando. A gente colheu informações de dois amistosos que eles fizeram no ano passado, onde venceram o Friburguense por 2 a 0 e a equipe da Juventus da série c aqui do Rio, por 5 ou 6 a 0. Então sabemos que é uma equipe que joga muita bola pra derrota-los e se eu não me engano fazem dois anos que o Flamengo joga com o Boavista e com dificuldades. Ainda se trata de início de temporada, tem as condições desse início, que é sempre um pouquinho mais atrasado."

Possível contratação de Berrío

"Como não é uma situação confirmada, vou falar apenas como hipótese, já que temos não só ele, como vários jogadores catalogados, para diversas posições. Atleta que tem facilidade de jogar do lado do campo, mas também joga de forma centralizada. É muito potente, faz bastante gol também, ano passado jogou mais jogos que o Borja e fez o mesmo número de gols na temporada. Se vier, será importante para o nosso plantel. Mas temos que esperar, porque uma contração como essa não é simples, há muitos detalhes. Não podemos ficar contando com o atleta antes de ter uma confirmação oficial."

Depois de esclarecer sobre os assuntos que foi perguntado, Zé Ricardo falou um pouco da situação do vice-presidente do Flamengo, Godinho, que foi preso na manhã desta quinta-feira por envolvimento em nova fase da Operação Lava-Jato, no Rio de Janeiro.

Situação de Godinho

"Sinceramente, não é uma pergunta fácil de responder. São problemas particulares. Não temos direito de ficar fazendo nenhum tipo de comentário. Como vice-presidente, tem cumprido sua basta muito efetivamente. Conosco, sempre foi uma pessoa de muita presença e muita participação. Vamos esperar o desdobramento e espero que não interfira no planejamento de nenhuma forma", finalizou o técnico rubro-negro.