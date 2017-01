Orlando Berrío é anunciado como quarto reforço do Flamengo para 2017

Orlando Berrio é o 4º reforço do Flamengo para a temporada de 2017

Orlando Berrio foi anunciado nesta sexta-feira (28) como novo reforço do Flamengo. O atacante de 25 anos vem do Atlético Nacional, atual campeão da Libertadores da América. O atleta colombiano é o 4º reforço do Flamengo na temporada. O jogador chega pra suprir a maior carência no atual elenco rubro-negro, que é nos lados do campo. Apesar da longa negociação, o desfecho foi positivo.

Início de carreira em Medelin

Nascido em Cartagena, na Colômbia, Orlando Berrio foi revelado pelo Atlético Nacional no ano de 2009. De 2009 até 2011 atuou pela equipe de Medelín onde fez 5 gols em 47 jogos, todos marcados em 2010. Em 2012, o atacante foi emprestado ao Millionarios, também da Colômbia, onde atuou em 17 oportunidades e não balançou as redes.

Atuações ruins, rodagem e afirmação

Ainda em 2012, após uma má atuação no Millionarios, o jogador se transferiu para o Patriotas, onde ficou até 2013. Nesse clube, Berrio fez 20 partidas e marcou em 5 oportunidades.

Em 2013 ainda, o jovem retornou ao Atlético e, em 19 jogos, fez 5 gols, recuperando modestamente a confiança da torcida de Medelín. Em 2014 os números não foram dos melhores, já que em 29 jogos só foi ao barbante em 5 chances. 2015 foi pior ainda. O atleta de, na época, 24 anos foi muito contestado pelo baixo números de gols, apenas 4 em 36 jogos.

O ano de 2016 foi o ano de afirmação, o melhor da carreira de Berrio. Com média de 0,31 gols por jogo, o meia foi fundamental para o Atlético Nacional na campanha da Libertadores. Nas quartas-de-final, diante do Rosário Central-ARG, o atacante deu uma assistência e fez o gol da classificação aos 49 minutos da segunda etapa para a equipe colombiana, que na ocasião venceu por 3 a 1, placar que precisava.

Orlando Berrio tem 222 jogos e 41 gols na carreira, média de 0,18 gols por jogo.