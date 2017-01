Resultado Flamengo 4-1 Boavista no Campeonato Carioca 2017

Atualiza o conteúdo

PÓS-JOGO: finalizamos por aqui a nossa transmissão da goleada rubro-negra! Agradecemos a preferência e acompanhem o pós-jogo e as repercussões da vitória do Flamengo na estreia do Carioca. Grande abraço e até a próxima!!

PÓS-JOGO: Peruanos brilham na Arena das Dunas e Flamengo goleia Boavista pelo Carioca

PÓS-JOGO: dois gols de Paolo Guerrero, um gol e duas assistências de Trauco e um de Diego selam a goleada rubro-negra no nordeste brasileiro; Mosquito descontou para os visitantes

FIM DE JOGO NA ARENA DAS DUNAS!!! Com atuação de gala de Miguel Trauco, o Flamengo vence o Boavista por 4 a 1 e estreia com o pé direito no Campeonato Carioca

45+1' Zaga do Boavista afasta mal, Trauco encontra Diego que finaliza no ângulo de Felipe

45+1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!!!

45' TEREMOS TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

45' Renda e público para Fla x Boavista: 9.211 pessoas. R$ 635.775,00

44' Agora é a vez de Guerrero tentar seu hat-trick, mas chute sai sem direção

43' Rodinei recebe em contra-ataque, tenta finalização mas chute sai para fora

42' Vamos chegando ao fim da estreia rubro-negra na temporada; após duas derrotas em amistoso e jogo-treino, a equipe vai conquistando os três pontos que importam

39' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: sai Rafael Vaz para a entrada de Juan

35' Boavista não agride o Flamengo, que troca passes com qualidade

30' SUBSTITUIÇÃO NO BOAVISTA: entra Fellype Gabriel para saída de Júlio Cesar

28' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: entra Márcio Araújo e sai Rômulo

28' SUBSTITUIÇÃO NO BOAVISTA: entra Marcelo Nicácio e sai Thiago Amaral

27' UHHHH! Rodinei recebe de Mancuello, dribla a zaga e finaliza para defesa de Felipe

25' MURALHA!!! Cruzamento na cabeça de Matheus Paraná, que escora para Thiago Amaral cabecear a queima roupa para defesa de Muralha

20' Partida recomeça

20' Parada técnica na Arena das Dunas

20' Flamengo agora diminui um pouco o ritmo, mas não abre mão da posse

15' Na primeira jogada de Rodinei, lateral encontra Paolo Guerrero livre na grande aérea para fazer seu segundo no confronto

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!!!!!

13' Mancuello tenta surpreender Felipe com chute do campo de defesa, mas bola vai por cima

13' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! sai Adryan, lesionado para a entrada de Rodinei

12' Matheus Paraná vem aí no Boavista para saída de Pedro Botelho

8' Trauco inicia jogada, encontra Guerrero que faz o pivô para Mancuello; o argentino dá lindo passe para o lateral peruano, que só tira de Felipe para retomar a liderança

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!!!

6' UHHHHHHH! Réver erra passe, Pedro Botelho intercepta e encontra Thiago Amaral, mas atacante finaliza por cima

5' Zé Ricardo manda os jogadores reservas para aquecimento

3' Na cobrança, Mancuello acha Vaz, mas zagueiro cabeceia por cima

2' Adryan faz jogada individual pela esquerda e sofre falta de Maicon; vem bola na área

2' Boavista arrisca com Christiano, mas chute sai torto

0' RECOMEÇA A PARTIDA NA ARENA DAS DUNAS! FLAMENGO COM A SAÍDA DE BOLA

INTERVALO: equipes de volta ao campo

INTERVALO: Estatísticas rubro-negras no primeiro tempo

INTERVALO: Goleiros já estão de volta ao gramado da Arena das Dunas; já já a bola volta a rolar

INTERVALO: Mosquito: "O nosso time saiu atrás no placar, mas conseguimos manter a paciência e empatamos. Agora vamos ouvir as instruções do professor Joel para sairmos com a vitória"

INTERVALO: Rômulo: "Foi boa a estreia. Estou aproveitando a oportunidade e temos que ter paciência com a bola para podermos girar e fazer o gol. Falta um pouco de entrosamento com o Arão ainda, mas vamos tentar sair com a vitória no segundo tempo"

45' CHEGAMOS AO FIM DO PRIMEIRO TEMPO! 1 a 1 na Arena das Dunas!!

42' UHHH! Mancuello pega sobra para defesa de Felipe

41' Cruzamento perfeito de Pedro Botelho na cabeça de Mosquito! 1 a 1 em Natal!

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOAVISTA!!!

39' CARTÃO AMARELO PARA TRAUCO!

38' Equipe rubro-negra aluga o campo de defesa do Boavista, pressionando em busca do segundo gol

35' Flamengo diminui um pouco a intensidade da marcação após o gol

33' Cruzamento perfeito de Trauco para Guerrero, que cabeceia sem chances para Felipe!!

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!!!!!!!

30' Faltam quinze minutos para o fim do primeiro tempo e o placar permanece intacto

27' Na cobrança, zaga afasta

26' Boa tabela entre Pará e Mancuello, e o lateral sofre falta perto da bandeira de escanteio

24' Rômulo tenta Mancuello, mas passe sai equivocado

21' Partida reiniciada

20' Chegada doa Boavista, mas Mosquito finaliza para fora; parada técnica na Arena das Dunas

18' UHHH! Diego finaliza de longe para boa defesa de Felipe; na sobra, Arão chuta em cima da zaga

16' Trauco lança Guerrero, mas atacante erra domínio com o peito

13' UHHHHH! Adryan aproveita sobra, bate firme e a bola desvia para escanteio

12' Escanteio para o Boavista e a zaga rubro-negra afasta sem problemas

11' Flamengo ataca no 4-2-3-1, com Mancuello aberto na direita e Adryan na esquerda

8' Tiago Amaral dribla Arão, mas fica sem opção e perde a bola

7' Boavista fica um pouco mais com a bola, mas troca passes de forma passiva

5' Partida tem ritmo intenso nesse começo de jogo

4' UHHHHH! Chegada do Boavista com Pedro Botelho, para boa defesa de Muralha

3' UHHHH! Trauco cruza bem na grande área, mas Mancuello não alcança

1' Flamengo com ótima troca de passes, valorizando a posse de bola

0' ROLA A BOLA NA ARENA DAS DUNAS!! O BOAVISTA TEM A SAÍDA!!

19:26 | De mãos dadas, jogadores do Flamengo saúdam torcida presente em Natal

19:25 | Equipes perfiladas e já se cumprimentam na Arena das Dunas

19:21 | Faltando menos de dez minutos, público não é muito bom na Arena das Dunas

19:17 | MUDANÇA DE ÚLTIMA HORA! Everton, com indisposição estomacal, dá lugar a Adryan no time titular; Cafu vai para o banco

19:15 | Quinze minutos para a bola rolar na Arena das Dunas para o primeiro jogo oficial da temporada 2017 do Flamengo

19:02 | Equipe do Flamengo já realiza trabalho de aquecimento no gramado

18:55 | Já pelo lado rubro-negro, Alex Muralha é ovacionado; goleiro está em seu segundo ano no Flamengo

18:55 | Ex-goleiro do Flamengo, Felipe entra em campo sob vaias e aplausos da torcida presente na Arena das Dunas

18:53 | Faltando pouco mais de meia hora para a bola rolar, goleiros começam a fazer trabalho de aquecimento no gramado

18:44 | No banco de reservas, estão à disposição: Rafael, Gustavo, Fellype Gabriel, Vitor Faiska, Thiago Silva, Marcelo Nicácio e Matheus Paraná

18:43 | Pelo lado do Boavista, Joel Santana escala seus titulares com: Felipe; Maicon, Lucas Rocha, Antônio Carlos e Christiano; Pedroso, Júlio César, Mosquito e Erick Flores; Tiago Amaral e Pedro Botelho

18:42 | No banco de reservas, Zé Ricardo tem a disposição: Thiago; Rodinei, Márcio Araújo, Juan, Cuéllar, Adryan e Leandro Damião

18:40 | Sem surpresas e com Rômulo titular, o Flamengo vai a campo com: Alex Muralha; Pará, Réver, Vaz e Trauco; Rômulo, Willian Arão, Mancuello, Diego e Everton; Paolo Guerrero

18:30 | Já temos as escalações de ambas as equipes!! Vamos começar pelo Flamengo, mandante do embate de logo mais

FIQUE DE OLHO Flamengo x Boavista: Tiago Amaral, atacante do Boavista: artilheiro do Carioca 2016 com dez gols, Tiago Amaral chega ao Verdão de Saquarema após ter status de ídolo no Volta Redonda. É coadjuvante visto os nomes conhecidos no clube, mas deve render o esperado e balançar as redes no Estadual

Tiago pode ser um dos principais nomes do Boavista no Carioca | Foto: Arquivo Pessoal

FIQUE DE OLHO Flamengo x Boavista ao vivo: Paolo Guerrero, atacante do Flamengo: vindo de sua melhor temporada na carreira, Guerrero quer mais uma vez demonstrar sua qualidade. Além de gols, o peruano quer usar de sua técnica e qualidade fora da área para ajudar seus companheiros

Paolo quer um 2017 ainda melhor que 2016 | Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem

Já Joel Santana deve escalar o Boavista com: Felipe, Thiaguinho, Antonio Carlos, Renato Silva e Christiano; Pedroso, Felipe Gomes, Fellype Gabriel e Erick Flores; Nicácio e Tiago Amaral

O Flamengo deve ir a campo com: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Rômulo, William Arão, Mancuello, Diego e Everton; Guerrero

A arbitragem em Flamengo x Boavista hoje fica por conta de Leonardo Garcia Cavaleiro, assistido por Jackson Marra dos Santos e Diego Luiz Barcelos

Jogo Flamengo x Boavista ao vivo

Pelo lado do Boavista, o técnico Joel Santana começa o Estadual com dois desfalques certos. O meia Robert sofreu uma lesão durante jogo-treino nesta semana. Já o atacante Leandrão terá que cumprir suspensão por expulsão na última partida do Estadual de 2016

Comentando sobre o Boavista, o comandante rubro-negro elogiou a equipe de Joel e pregou respeito. "O Boavista, tirando as quatro equipes grandes, é talvez a equipe com maior peso hoje pelos nomes que lá estão. Além do Professor Joel Santana, um super vencedor na função de treinador, tem uma comissão técnica extremamente experiente, preparador físico, inúmeros atletas com passagens em grandes clubes", completou

Sobre Rômulo, a expectativa é que já seja titular. "Conseguimos fazer com que o Rômulo jogasse os 25 minutos prováveis no último jogo-treino. Vamos avaliar nos treinos restantes para definir sobre a escalação dele, mas sem dúvida alguma a ideia é aproveitá-lo na partida", disse Zé

O técnico Zé Ricardo perdeu um de seus titulares nesta semana. O lateral esquerdo Jorge acertou sua saída para o Monaco. Com isso, o recém-contratado Trauco será o novo titular rubro-negro para a temporada.

Assistir partida Flamengo x Boavista em tempo real

Esta será a quarta partida do Flamengo na Arena das Dunas; o retrospecto é favorável, com três vitórias e um empate

Torcida rubro-negra costuma lotar Arena das Dunas | Foto: Andrey Menezes/FlaTV

Além de Felipe e Joel, outros atletas também estão no Verdão de Saquarema, como é o caso dos zagueiros Gustavo Geladeira e Renato Silva, os meias Erick Flores e Fellype Gabriel, além do jovem Anderson Luiz, formado na base rubro-negra em 2000

Anderson Luis atuou no confronto entre as equipes ano passado | Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem

Para o confronto de logo mais, diversos jogadores do Boavista, além do treinador Joel Santana já tiveram passagem pelo Flamengo no passado; dentre eles, o goleiro Felipe, ex-Fla e Corinthians

Felipe tenta reencontrar boa fase na carreira | Foto: Divulgação/Flamengo

Em 2012, o Boavista conseguiu a única vitória de sua história diante do Flamengo no Estádio Moacyrzão, em Macaé; 2 a 1 com gols de Paulo Rodrigues e Somália, com Vagner Love descontando para o rubro-negro

A última partida Flamengo x Boavista ocorreu exatamente no Campeonato Carioca do ano passado; em abril de 2016, Fla fez 3 a 0 no Boavista em Volta Redonda com gols de Mancuello, Cirino e Guerrero. Confira os gols:

Flamengo e Boavista já se enfrentaram em 12 oportunidades: são oito vitórias rubro-negras, uma derrota e três empates

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Acompanhem a partir das 19h30 a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca; o adversário é o Boavista, que vem recheado de nomes conhecidos para a partida que ocorre na Arena das Dunas, em Natal