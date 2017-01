Com possível estreia de Rômulo, Flamengo enfrenta Boavista na Arena das Dunas

Neste sábado (28), o Flamengo fará sua primeira partida oficial em 2017 contra o Boavista. A partida acontecerá em Natal, na Arena das Dunas, às 19h30. O Flamengo já realizou três partidas neste estádio, venceu duas e perdeu uma. O rubro-negro busca o seu primeiro triunfo na temporada pois foi derrotada nos dois primeiros testes. O time que entra em campo é a base que terminou o ano passado e mais o reforço Miguel Trauco, que assume a lateral esquerda após a saída do Jorge.

O rubro-negro é o maior vencedor do Campeonato Carioca, com 33 títulos da competição Estadual. Última vez que levantou o troféu do torneio foi em 2014, quando derrotou o Vasco na final. Em 2016, o clube terminou na quarta colocação.

Zé Ricardo elogiou no começo do ano o lateral Trauco, o jogador chega para substituir o garoto Jorge, que foi vendido na quinta-feira (26) para o Mônaco da França. Outro que pode estrear oficialmente com a camisa do Flamengo é o volante Rômulo. Ele faz uma boa pré temporada mas deve começar no banco, pode ser a sua primeira partida pelo rubro-negro.

"O Miguel está há dez dias conosco, natural que sinta um pouco a adaptação, mas tem se mostrado um atleta bastante participativo nos treinos, de muita vontade e interesse de entrar logo em condição. Tem algumas características parecidas com Jorge. Com os jogos nós vamos o conhecendo melhor e ele conhecendo melhor nossa maneira de jogar. Se for o caso, vai jogar a partida deste sábado e fazer uma história bonita no clube" - Disse Zé Ricardo.

O técnico do Flamengo, prevê um jogo difícil contra o Verdão de Saquarema. "O Boavista é uma equipe que considero, tirando os 4 grandes, considero o grupo com o maior peso. Lá tem o Joel Santana, um grande vencedor, lá tem bons atletas, como o Felipe, Antonio Carlos, Pedro Botelho, Erick Flores, Feliyppe Gabriel, dentre outros. São atletas que colocarão o Flamengo em perigo. É uma equipe que a gente sabe que vamos ter que jogar muita bola para derruba-los. A gente sabe que esse inicio é um pouquinho mais travado. Vai ser um bom jogo".

Boavista com um elenco desafiador

Joel Santana teve cinco passagens pelo rubro-negro, em 2005 livrou o clube de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ele é conhecido por ganhar muitos estaduais, então chega ao Boavista com essa enorme missão.

O goleiro Felipe também teve uma passagem recente pelo Flamengo, em 2011 ganhou o Campeonato Carioca pelo clube e foi um dos destaques na conquista. Participou do duelo histórico entre Flamengo e Santos, defendendo uma penalidade nesta partida e em 2013 foi campeão da Copa do Brasil.

Histórico do confronto

Flamengo e Boavista também se enfrentaram no ano passado na abertura do Carioca. Nesta partida o jogo acabou empatado em 1 a 1. A equipe rubro-negra tem 8 vitórias diante do Boavista, 3 empates e apenas uma derrota.

O último duelo entre as equipes foi no ano passado, a partida ocorreu no Raulino de Oliveira. O Flamengo venceu por 3 a 0 com os gols de Mancuello, Cirino e Guerrero.

O confronto mais importante entre as duas equipes foi na final da Taça Guanabara de 2011. Ronaldinho fez o único gol da partida, dando o título para a equipe vermelha e preta.