Jogo Flamengo x Vasco ao vivo online no NBB 9

O maior clássico carioca chegou ao Novo Basquete Brasil. Após muita expectativa, Vasco e Flamengo ficam frente a frente na tarde deste sábado (28) pela primeira vez no campeonato e colocam lado a lado a rivalidade mais uma vez. Válido pela 10ª rodada em partida adiada, o confronto será na Rio Arena, um dos ginásios olímpicos do Rio de Janeiro. O público, entretanto, não poderá assistir e o duelo terá portões fechados.

Atualmente, o Flamengo desceu para a segunda colocação e está empatado em pontos, aproveitamento e número de vitórias, sendo doze e quatro derrotas, com o Brasília. Já o Vasco luta para chegar perto do G4 e garantir vaga nas quartas de final dos playoffs. Atualmente, o cruzmaltino acumula oito vitórias e sete derrotas.

O Vasco chega no clássico vindo de derrota após boa sequência de resultados positivos. Em São Januário, a equipe acabou derrotada pelo Minas por 87 a 75 e se afastou dos quatro primeiros colocados do torneio. O time, entretanto, vive fase de recuperação e espera voltar ao caminho das vitórias.

Grande arma do Vasco nessa temporada, Nezinho comentou a importância do jogo: "Dedé passou que devemos estar prontos para este clássico, não importa qual tenha sido o último resultado. Será uma partida muito importante para nossa sequência no campeonato. Este clássico é realmente diferente, envolve bastante gente, as duas torcidas ficam empolgadas, os familiares querem saber e assistir o jogo, todos perguntam sobre o duelo. O Vasco está concentrado e precisamos sair amanhã com o triunfo. Precisamos vencer para continuar subindo na tabela. Sabemos que o torneio está equilibrado e apenas a vitória interessa para o Vasco".

O técnico Dedé Barbosa deve utilizar o mesmo quinteto titular dos últimos jogos. Com isso, a formação inicial deverá ser: Nezinho, David Jackson, Gaúcho, Drudi e Murilo.

O ano do Flamengo não está bom. Depois de um grande campeonato no início da temporada, o rubro-negro sofreu com três derrotas nos últimos quatro jogos, incluindo duas em casa, e precisa melhorar no NBB. No último jogo, diante do rival Bauru, a equipe teve desempenho abaixo do esperado e perdeu por 72 a 63 no Tijuca Tênis Clube.

Ícone do Flamengo, Olivinha falou com a VAVEL Brasil sobre o clássico Flamengo x Vasco ao vivo. "Acredito que vá ser um jogo bastante equilibrado, estamos vindo de duas derrotas e essa é uma boa partida para sairmos dessa maré e voltar a vencer. Nada melhor do que um clássico para sair dessa fase incômoda de dois resultados ruins seguidos, uma coisa que não é comum para nós. É um bom jogo para tentarmos conquistar uma vitória", afirmou o jogador.

José Neto não deve fazer muitas alterações no quinteto titular, visto que Marcelinho Machado, Ricardo Fischer e Humberto ainda estão ausentes por lesão. Outro que está fora é Hakeem Rollins, que não estava inscrito no primeiro turno. Desta forma, o time que começa em quadra deve ser: Lelê, Ronald Ramon, Marquinhos, Jp Batista e Olivinha.

Esse será o primeiro clássico da história do Novo Basquete Brasil. Mesmo assim, não é de hoje que o confronto carrega muita história. Só nesta temporada, as equipes se enfrentaram cinco vezes, sendo uma na pré-temporada em Fortaleza e as outras quatro no Campeonato Carioca. Até aqui, o Vasco sai na frente com três vitórias, enquanto o Flamengo levou a melhor em duas.

Além disso, a decisão do Estadual no Jogo 3 acabou em W.O. vascaíno, já que a equipe não apareceu para a grande decisão do Carioca no Tijuca Tênis Clube alegando falta de segurança. Desta forma, o Flamengo levou a melhor e a taça do primeiro campeonato da temporada.

O clássico carioca estava inicialmente agendado para dezembro do ano passado. Entretanto, pensando na segurança da torcida e na possibilidade da utilização das Arenas Olímpicas, os clubes e a Liga Nacional de Basquete optaram por adiar o confronto para o mês seguinte.

A escolha, entretanto, acabou não saindo como planejado. Apesar de conseguir liberação para a utilização da Rio Arena, o Vasco sairá com grande prejuízo após a Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmar, na última terça-feira (24), que não haveria efetivo suficiente para a partida. Com isso, a solução encontrada para que a partida não fosse adiada novamente foi atuar com portões fechados.

Esse será o terceiro clássico sem público desde a volta do Vasco ao basquete. Ainda no Campeonato Carioca, os dois primeiros jogos das finais foram disputados com portões fechados para os torcedores, decisão muito contestada pelos clubes e Liga Nacional.

Perguntado sobre jogar mais uma vez sem a presença dos torcedores, Olivinha reclamou e afirmou que o duelo merecia casa cheia. "Na minha opinião é um fato lamentável. Com um Flamengo e Vasco, o basquete brasileiro merecia uma casa como essa, que suporta mais de 15 mil torcedores. Infelizmente, por questões de segurança, não vai poder ter as torcidas. Há alguns meses tivemos uma Olimpíada aqui e tinha bastante segurança, mas dessa vez não temos isso. Não entendo como pode acontecer algo assim, mas é o que tem e precisamos respeitar. É de se lamentar que, infelizmente, em um clássico grande como esse ficaremos sem torcida", concluiu.