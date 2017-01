Peruanos brilham na Arena das Dunas e Flamengo goleia Boavista pelo Carioca

Fazendo enfim sua estreia na temporada, o Flamengo recebeu neste sábado (28) na Arena das Dunas em Natal, o Boavista, em confronto válido pela primeira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

Com show dos peruanos - Trauco com um gol e duas assistências, Guerrero com dois gols e um de Diego, o Rubro-Negro derrotou o adversário por 4 a 1 e largou com vitória no Carioca; Mosquito descontou para os visitantes

Na próxima rodada, as equipes retornam à campo na quarta-feira (1º): às 16h30, o Verdão de Saquarema recebe o Nova Iguaçu em Bacaxá; na sequência, o Fla retorna ao Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, onde enfrenta o Macaé às 19h30.

Guerrero marca após lindo cruzamento de Trauco, mas Boavista empata

Escalado para o lugar de Everton - que sentiu um desconforto estomacal, Adryan teve sua primeira oportunidade já na estreia rubro-negra na temporada. Jogando pelos lados, arriscou jogadas de efeito, conseguindo alguns dribles e finalizações. Ainda em início de ano, as equipes pecavam em algumas jogadas, principalmente na marcação, deixando espaços na parte defensiva.

Tanto Flamengo quanto Boavista tiveram boas chances de abrir o placar, mas o marcador foi aberto apenas aos 33' e com a dupla peruana flamenguista sendo responsável pelo gol: belíssimo cruzamento do estreante Trauco na cabeça de Guerrero, que testou sem chances para Felipe.

Sete minutos depois, os visitantes também aproveitaram a bola aérea para empatar o marcador. Pedro Botelho cruzou da direita na cabeça de Mosquito, ex-Vasco, bem posicionado na segunda trave, finalizando de forma indefensável para Muralha.

Após o empate, o Flamengo voltou a buscar o ataque, mas falhava no último passe. Mancuello chegou com perigo para boa defesa de Felipe, encerrando a etapa inicial na Arena das Dunas com o resultado em 1 a 1.

Com dois gols, Guerrero se destaca no triunfo rubro-negro | Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem

Trauco marca, Guerrero e Diego ampliam e Fla garante três pontos

Apesar do empate, o Flamengo mantinha o melhor ritmo de jogo. Explorando boa troca de passes, a equipe encontrou o segundo gol logo aos oito minutos.

Trauco iniciou a jogada pela esquerdo e tocou para Guerrero, fazendo o pivô para Mancuello. O argentino encontrou o lateral peruano infiltrando na grande área em lindo passe, deixando fácil para o recém-contratado marcar seu primeiro gol com a camisa do Flamengo.

Menos afobado após assumir a vantagem no placar, o Rubro-Negro se tranquilizou e logo chegou ao terceiro gol, novamente com Paolo Guerrero, completando belo cruzamento de Rodinei.

Após o terceiro gol, o Flamengo manteve a posse de bola, trocando passes com qualidade envolvendo o adversário, que não agredia o Rubro-Negro. A partida chegou ao fim com satisfação por parte dos torcedores nordestinos, que puderam ver mais uma vitória flamenguista na Arena das Dunas.