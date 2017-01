Trauco agradece apoio dos colegas e enaltece trabalho coletivo: "A equipe jogou muito bem"

Google Plus

(Foto: Divulgação/Flamengo)

O Flamengo goleou o Boavista por 4 a 1 neste sábado (28). Após o duelo, os principais nomes do jogo falaram. Trauco, Diego e Paolo Guerrero enalteceram o trabalho do lateral peruano, que fez sua estreia com um gol e duas assistências.

Trauco falou e se mostrou muito feliz com a estreia. “Fico muito contente por tudo. Venho trabalhando duro para este momento. Estou muito feliz pela estreia, pelo gol. O mais importante é que a equipe jogou muito bem e conseguiu os três pontos. A vitória vai para a torcida”, disse o lateral.

Sobre o passe para Paolo Guerrero, Trauco disse: “Foi um lance que me deu confiança na partida e ir mais ao ataque. Tudo correu bem e agora é pensar no próximo adversário", finalizou.

Diego rasgou elogios ao grupo e disse: “O grupo está crescendo. Mantivemos a base e agora estamos fazendo nosso trabalho. No decorrer das partidas vamos ganhar mais entrosamento com os jogadores que chegaram e o condicionamento físico ideal. Encaramos uma equipe difícil e o placar de 4 a 1 ficou bastante satisfatório.”, disse Diego.

“Isso que você conquista quando mantém os jogadores, o entrosamento, o entendimento tático e o treinador. A equipe ganha com tudo isso. Ainda têm outros atletas para chegar e todo bom jogador é bem-vindo. Apesar de termos um grupo bem forte, sabemos que a temporada é longa e que vamos precisar de todos”, analisou o meia, autor de um dos gols na Arena das Dunas.

Além de Trauco, Diego elogiou o trabalho de CEP flamenguista. “Isso tudo é graças ao excelente trabalho que o Flamengo vem realizando com o Centro de Excelência, que faz toda a diferença. Desde que cheguei aqui, estou fazendo meu melhor em todos os aspectos para render meu máximo. Estou me sentindo muito bem, tanto psicologica quanto fisicamente, e acredito que tenho muito para ajudar o Flamengo”, completou Diego.

Guerrero elogiou muito o companheiro de seleção Trauco e afirmou felicidade pela vitória: “Trauco é um grande jogador, bate muito bem na bola. Já nos conhecemos da seleção, então ele me procura sempre e isso é fundamental.”, afirmou o artilheiro do Mengão.

“Mais importante que os gols é que o time está se entrosando. A gente vêm de uma preparação de 15, 20 dias. No primeiro tempo custou um pouco, estava um pouco abafado. Mas, para um primeiro jogo, fico feliz com o resultado”