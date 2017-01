Zé Ricardo exalta Trauco após estreia: "Tem Personalidade"

(Foto: Divulgação / Flamengo)

Após bela estreia, Flamengo iniciou o Campeonato Carioca vencendo por 4 a 1 contra o Boavista, com gols de Paolo Guerrero (2), Trauco e Diego. Zé Ricardo, técnico rubro-negro, concedeu uma coletiva de imprensa depois do primeiro adversário oficial na temporada, falando sobre estreia de Trauco e Rômulo. O treinador falou também sobre a contratação de Orlando Berrío junto com contratações em geral para a temporada de 2017.

"A direção do clube e o departamento de futebol têm sido inteligentes na hora de contratar. Sem afobação, sem entrar em leilão. São coisas fundamentais para que possamos ter calma na hora de escolhermos um jogador. Estamos muito satisfeitos com Rômulo, Trauco e Berrío. Seguimos atentos a outras oportunidades que possam aparecer na janela de meio do ano." , afirmou.

Ricardo falou também das estreias de Rômulo e Trauco, contratações de 2017 que estrearam neste jogo. "Ambos fizeram uma boa primeira parte da pré-temporada. O Rômulo conseguiu fazer bem a divisão da parte central do campo, explorando um pouco mais os passes longos. Já o Trauco foi bem na recomposição defensiva e quando foi ao ataque, demonstrou muita personalidade. Eles ganharão ainda mais confiança ao longo da temporada."

"Essa preparação é feita para toda a temporada, não apenas para um ou dois primeiros jogos do ano. O início é mais sacrificante. O Boavista teve uma certa vantagem no início da segunda etapa, pois é natural que os atletas acabem sentindo um pouco mais, porém no segundo tempo o time encaixou e conseguimos arrancar a vitória. Nossa expectativa é a de fazer uma temporada ainda mais forte do que a do ano passado e assim conquistar nossos objetivos" , disse o treinador sobre a preparação física dos jogadores na partida.

Outro reforço do ano, Berrío foi assunto na entrevista de Zé Ricardo. O técnico explicou como ele pode ajudar o time. "Ele gosta de jogar na faixa direita do campo, mas também pode jogar mais centralizado ou do lado oposto. Ainda é cedo para definir pela troca ou manutenção de algum atleta na equipe. O que pretendemos é conseguir ter uma versatilidade maior na maneira de jogar. Hoje, tínhamos apenas o Adryan devido a perda do Éverton na preparação para o jogo. Ficamos carentes de jogadores dessa característica quando o Adryan cansou. Colocamos o Rodinei por ali, pois não podemos abrir mão da velocidade no futebol de hoje. Espero que fiquemos ainda mais fortes com a chegada dele e com mais opções, principalmente por imprevistos."

Por fim, Zé falou do desempenho contra o Boavista. "Inicialmente, exaltei os bons momentos que tivemos na partida, com uma regularidade maior no setor ofensivo. Nossas jogadas foram mais construídas e não tão verticais. Pedi aos atletas para que gerassem espaços, mas com paciência, para quando toda a equipe estivesse no momentos ofensivo, executarem a jogada. Caso perdêssemos a bola, já estaríamos próximos para recuperá-la. Eles entenderam bem e foi o que fizeram."

Agora o time rubro-negro irá se preparar no decorrer da semana para enfrentar o Macaé, na próxima quarta-feira (1°), pela segunda rodada do Campeonato Carioca.