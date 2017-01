Diego exalta novas contratações e avalia atuações desde sua chegada ao Flamengo

(Foto: Divulgação / Flamengo)

O meia Diego Ribas concedeu coletiva à imprensa na manhã desta segunda-feira (30) na sala de imprensa Victorino Chermont, no CT George Helal. Diego falou sobre a estréia na temporada, sobre sua chegada ao Flamengo e analisou seu período no clube alegando um saldo positivo graças ao trabalho executado.

Diego começou analisando a manutenção do elenco rubro-negro, a base de 2016: “A essência permanece. Óbvio que sentimos a equipe um pouco mais entrosada, estamos mais cientes do que fazer em campo e isso interfere positivamente no nosso desempenho. Fomos seguros em campo. Soubemos administrar bem a partida de um modo geral.”, analisou o camisa 35.

A principal estrela do Mais Querido elogiou também a atuação dos estreantes Miguel Trauco, autor de 1 gol e 2 assistências, e Rômulo no último jogo: “Eles jogaram de forma brilhante e isso ajuda demais. O time está crescendo. Temos que nos preparar vencendo e foi isso que fizemos.”, disse.

Diego falou sobre sua chegada ao Flamengo, falou sobre a identificação criada e a transmissão disso em campo, já que estreou com um gol: “Minha adaptação superou minhas expectativas. Meu planejamento junto com o Flamengo foi que esse casamento daria certo. Me preparei muito em todos os aspectos. Me dediquei e ainda me dedico muito no dia a dia. Encontrei o clube muito bem estruturado, com um grupo muito bem armado, o que com certeza influenciou de forma positiva na minha adaptação.”, completou o armador.

Por fim, Diego analisou seu período no Flamengo e se mostrou motivado: “O saldo é muito positivo graças a esse trabalho feito pelo clube, à minha preparação e ao carinho que recebi dos torcedores desde o primeiro dia. Isso só me motiva a manter o nível que estou. O Flamengo tem mostrado uma mentalidade vencedora e temos que seguir dessa forma.”, finalizou o craque rubro-negro.