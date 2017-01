Colombiano Berrío é apresentado e demonstra empolgação em chegada ao Flamengo

(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Orlando Berrío chegou ao Rio de Janeiro nesta manhã de terça-feira (31). O atleta colombiano desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão e até aparecer para a torcida no saguão demorou. Berrío chegou exatamente às 7h30, hora do pouso de seu vôo, mas foi segurado pela Polícia Federal devido à falta de visto trabalhista. O Flamengo tomou as providências necessárias e o atleta foi liberado. Já no saguão, acenou para torcedores, posou com cartazes e deixou o aeroporto em um carro particular.



Já na parte da tarde, o atacante chegou ao Ninho do Urubu para acompanhar as atividades e conhecer as instalações, que foram apresentadas pelo diretor de futebol Rodrigo Caetano. Berrío conversou com alguns jogadores, principalmente com seu colega de seleção colombiana, o meio-campo Gustavo Cuéllar. O atacante também assistiu ao treino ao lado do presidente rubro-negro Eduardo Bandeira de Mello.

Na coletiva, Bandeira falou brevemente e elogiou o reforço rubro-negro, frisou que é campeão da Libertadores da América e disse que espera que seja bi esse ano. Já o diretor Rodrigo Caetano disse em tom crítico que a atitude da Polícia Federal no aeroporto foi equivocada, pois qualquer um pode entrar como turista, e que foi desnecessário fazê-lo aguardar por duas horas. Caetano completou dizendo sobre o contrato do atleta e que está apto, fisicamente, para atuar, dependendo apenas de regularização.

Berrío começou falando da pressão de atuar num clube grande como o Flamengo: “Não me preocupa, só me motiva estar em um clube que busca títulos. Espero ser campeão aqui. É minha primeira vez fora da Colômbia, mas tenho experiência com o Atlético e minha seleção. Não é nada fora do normal jogar fora do meu país.”, disse.

Sobre uma possível conversa com o amigo Cuellar, o camisa 28 falou: “Conversei com o Cuéllar, ele me contou como é o Flamengo, mas antes disso já desejava vir e me esforcei para isso. Logicamente que conversar com ele me motivou. Sei que irei me adaptar bem ao futebol brasileiro, vou evoluir ainda mais. É um sonho defender o Flamengo, vou dar o meu máximo.”, afirmou o atacante.

Sobre as palavras de Bandeira, que espera que Berrío seja bi campeão da Libertadores com o Flamengo e também sobre o números de estrangeiros no elenco, o atacante disse: “Vamos lutar por isso, temos uma grande equipe e podemos ter sucesso ao lado dessa torcida. O número de estrangeiros é importantes porque mostra que estamos bem em nossos países. É motivador e fortalece pois todos querem atuar. O que importa é o Flamengo vencer. Sei jogar tanto pelos lados quanto centralizado. Meu forte mesmo é jogar pela direita, com velocidade, partindo pra cima, e é bom marcar gols.”, analisou o camisa 28.

Sobre a caneta que levou do meia Camilo do Botafogo: “Um drible bonito de se ver, todos gostam. O que importa são os resultados, que podem surgir em outras jogadas.”, falou Berrío.

O jogador falou também sobre a dupla que pode formar com o peruano Paolo Guerrero: “É um atacante excelente, um goleador que facilita os companheiros e nos motiva a aprender com um atleta assim. Marcar gols é o mais importante, e que o Flamengo vença. Me encantaria atuar ao lado dele.”, analisou.

Berrío falou sobre ter sido vítima de racismo na Libertadores do ano passado, na partida diante do Rosário Central-ARG: “Isso acontece no campo, é o momento, o melhor a fazer é deixar de lado. Acontece e fica ali. O importante é pensar no futebol e jogar bem.”, comentou.

Perguntado como encara à vinda ao Brasil, o atacante falou: “É um passo importante jogar aqui no Brasil. Na Colômbia sempre observamos os craques que vieram daqui. É um grande passo e irei aprender muito. O Brasil e seu futebol tem algo que sempre almejei em minha carreira.”, finalizou o jogador.

Em tom de descontração, Berrío falou a única palavra em português que sabe: “Muito obrigado.”