Jogo Flamengo x Macaé ao vivo AGORA no Campeonato Carioca 2017

O banco dos comandados de Rene Simões tem: Paulo Vitor(12), Ronaldo(13), André Paulino(14), Yago(11), Fernanado Santos(16), Alan(3) e Maycon Aperibé(18)

O Macaé também já esta escalado!! O Leão praiano vem com: Milton Raphael(1); Léo Rodrigues(4), Ramon(17), Aislan(2) e Ebert(6); DIerson(5), Rafinha(8), MarquinhRomarinho(7) e Charles Chad(9)

No banco, o treinador rubro-negro conta com: Thiago(44), Juan(4), Rodinei(2), Cuellar(26), Márcio Araújo(8), Adryan(37) e Leandro Damião(18)

O Flamengo já está escalado!! O time de Zé Ricardo vem com: Alex Muralha(38), Pará(21), Réver(15), Rafael Vaz(33) e Trauco(13); Romulo(27), Arão(5) e Diego(35); Mancuello(11), Guerrero(9) e Everton(22)

Flamengo e Macaé buscam melhorar a campanha ruim que fizeram no campeonato Carioca do ano passado. O Flamengo acabou caindo nas semi-finais para o Vasco da Gama, e aumentou seu jejum de vitórias contra o seu maior rival. Ja o Macaé cairia nas semi-finais da taça Rio, sendo derrotado pelo Volta Redonda, vencendo apenas 5 de seus 16 jogos no campeonato.

Fator interessante na renovação do time do Macaé para essa temporada é a contratação do treinador Rene Simões. O profissional de 64 anos acumula passagens por grandes times do futebol brasileiro como Coritiba, Botafogo e Fluminense. Rene ainda teve passagem vitoriosa pela seleção brasileira de futebol feminino, onde foi vice campeão olímpico em Sidney, em 2000.

Na preparação para o início da temporada, ambas as equipes enfrentaram o time do Serra Macaense num jogo-treino no mês passado, porém os resultados foram bem diferentes. Enquanto o Leão aplicou 4x0 nos rivais em sua partida, o Fla foi derrotado pelo time da terceira divisão do carioca por 2x1

Embora só tenham se encontrado em jogos de campeonato Carioca, Flamengo e Macaé protagonizaram partidas emocionantes e inusitadas. A principal delas, sem dúvida, foi a estreia das duas equipes no campeonato Carioca de 2015. O jogo começou atrasado por conta da invasão de supostos torcedores rubro-negros no vestiário do Leão. O grupo teria agredido o goleiro Ricardo Berna e furtado pertences dos jogadores do alvianil. Como se não bastasse a confusão fora de campo, a partida ainda seria emocionante. O duelo acabaria 1x1, mas o destaque foi o atacante Alecsandro, do Flamengo, que entrou na segunda etapa, fez o gol do time e ainda substituiu o goleiro Paulo Victor, que saiu do campo machucado logo após o técnico Vanderlei Luxemburgo ter realizado a terceira substituição. O gol do time mandante foi marcado pelo atacante Pipico, outro velho conhecido dos torcedores do Rio de Janeiro

A partida será realizada num palco conhecidíssimo da torcida carioca. Esse será o nonagésimo nono jogo do Flamengo no estádio da Cidadania. O rubro-negro tem ao todo 62 vitórias, 21 empates e apenas 15 derrotas. O último jogo do time em Volta Redonda foi a polêmica vitória contra o Fluminense no brasileirão do ano passado por 2x1.

O Macaé vem de um longo jejum sem vitórias. O time alvianil não ganha uma partida oficial desde o dia 04/09 do ano passado, quando bateu o Guaratinguetá por 3x0. De lá para cá o Leão disputou apenas 3 jogos. Derrotas para Juventude e Madureira por 2x1, e empate com o Botafogo-SP em 1x1

No histórico do confronto Flamengo x Macaé entre as duas equipes, o Fla leva ampla vantagem. O Leão nunca venceu o rubro-negro em partidas oficias. Ao todo são nove jogos, com seis vitórias do time da gávea e 3 empates

Para esta partida, o técnico Zé Ricardo deverá vir com praticamente a mesma escalação da estreia do time no Carioca, a única exceção é a provável volta de Éverton ao time titular. O atacante foi cortado do jogo contra o Boavista alguns minutos antes do apito inicial por causa de um desconforto estomacal. Éverton deve entrar no lugar de Adryan.

Ontem foi um dia cheio nos bastidores das duas equipes. A torcida do Fla fez nova festa no aeroporto para receber Orlando Berrío, atacante colombiano campeão da Libertadores do ano passado pelo Atletico Nacional-COL. Já o Macaé anunciou a contratação de Marcio Rosário, zagueiro de 33 anos com passagens por Botafogo e Fluminense. O jogador estava atuando no futebol tailândes.

Flamengo e Macaé não se enfrentam há 1 ano. No último duelo, no dia 3 de fevereiro do ano passado, o Fla levou a melhor: 2x0 no Moacyrzão com gols de Wallace e Marcelo Cirino

No momento, o Flamengo está na segunda posição do grupo B da taça Guanabara, e depende de uma vitória por qualquer placar para assumir a liderança da chave. O Macaé encontra-se na quinta (e penúltima) posição do grupo, ainda sem pontuar

O Macaé por sua vez, vem de derrota doída para o Madureira em sua primeira partida na competição. O time perdeu de virada, com direito a gol da vitória marcado no último minuto da partida por Jeferson Maranhão

O Flamengo vem de uma ótima estreia no campeonato. O time goleou a boa equipe do Boavista em Natal, no último sábado por 4x1. Os peruanos Guerrero, com 2 gols, e Trauco, com 1 gol e 1 assistência, foram os destaques da partida.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe conosco o lance a lance da partida entre Flamengo e Macaé ao vivo, que começará às 19h30 desta quarta-feira (1). O jogo será no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.