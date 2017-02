Flamengo supera Macaé em Volta Redonda e alcança segundo triunfo no Carioca

INCIDENCIAS: Partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, realizada no Estádio Raulino de Oliveira.

O Flamengo enfrentou o Macaé no Estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra venceu a partida pelo placar de 3 a 0, com gols de Diego, Aislan (contra) e Willian Arão.

O resultado além da segunda vitória rubro-negra, significou também a liderança do Grupo B para o Flamengo, que tem o mesmos 6 pontos que o Madureira, mas que tem 3 gols a mais de saldo. O time treinado por Zé Ricardo volta a campo pelo estadual no próximo sábado (4), enfrentando o Nova Iguaçu, às 17h, no Estádio de Moça Bonita.

O Macaé por sua vez amargou a segunda derrota no campeonato e ainda não somou pontos na competição, sendo o último colocado do Grupo B, com um saldo de gols negativo de -4. A equipe do técnico René Simões entra em campo novamente pelo carioca também no sábado, contra o Botafogo, às 19h30, no Estádio Nilton Santos.

Flamengo começa lento, mas Diego deixa a equipe em vantagem

A partida começou em ritmo lento no Raulino de Oliveira, apesar disso a torcida rubro-negra fazia muito barulho tentando empurrar a equipe pra frente. O Flamengo tentava tocar a bola sem muito ímpeto e a lentidão facilitava as coisas para o time do Macaé que conseguia recuperar a posse de bola.

Com a bola nos pés a equipe do macaense era mais objetiva no ataque, buscando fazer infiltrações na defesa rubro-negra. O time do Macaé tinha maior posse de bola e trocava passes no campo ofensivo, empurrando o Flamengo pra trás, que jogava muito recuado e tentava sair no contra-ataque.

Aos poucos o Flamengo foi começando a mudar de postura, ganhando o meio-campo, aumentando o ritmo do jogo e acelerando a troca de passes no campo de ataque. A primeira grande chance rubro-negra veio aos 29 minutos, quando Éverton achou Guerrero livre na área e o atacante peruano mandou pras redes, porém a anulou erroneamente o gol rubro-negro, assinalando impedimento.

Melhor em campo, o time do Flamengo começou a pressionar o Macaé e não demorou pra que a pressão desse resultado. Aos 38 minutos, Diego se embolou com Aislan e caiu na área, o juiz marcou pênalti e no minuto seguinte, o camisa 35 rubro-negro cobrou a penalidade e abriu o placar no Raulino de Oliveira. Nos minutos finais, o Flamengo ainda teve boas chances de ampliar a vantagem com Guerrero e principalmente com Mancuello, mas o primeiro tempo terminou mesmo com apenas uma bola na rede.

Fla faz resultado no começo e garante a vitória

E logo no primeiro minuto da segunda etapa, o Flamengo aumentou a vantagem no marcador, após o cruzamento de Mancuello em direção a área, o zagueiro Aislan desviou contra próprio gol e acabou marcando contra. Com a torcida empurrando, o rubro-negro seguiu pressionando e aos 6 minutos Éverton fez boa jogada, passou para Mancuello que cruzou novamente pra área para dessa vez o volante Willian Arão completar e marcar o terceiro gol do Fla.

Completamente a vontade em campo, o time comandado por Zé Ricardo administrava a vantagem e trocava passes no campo ofensivo, aos gritos de "Olé" vindos da arquibancada. Completamente perdidos em campo, o jogadores do Macaé não se acertavam com a bola nos pés e o time apático observava o adversários tocarem a bola.

Buscando evitar uma goleada, o time do Macaé abdicou de jogar, se fechando totalmente, assumindo uma postura extremamente defensiva com os 11 jogadores atrás da linha da bola. O Flamengo ia fazendo o tempo passar e vez ou outra chegava levando perigo ao gol defendido pelo goleiro Milton Raphael. Apesar do jogo completamente favorável, o meia rubro-negro Éverton ainda foi expulso por tomar o segundo cartão amarelo, após disputa de bola com Alan.

Nos minutos finais de jogo, com resultado definido, o técnico rubro-negro aproveitou para poupar alguns jogadores e fazer algumas experiências com os reservas em campo. E com o Macaé sem apresentar nenhum perigo desde o começo do segundo tempo, a partida terminou com boa vitória rubro-negra pelo placar de 3 a 0.