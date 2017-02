Diego exalta boa fase vivida no Flamengo: "Um dos momentos mais especiais da minha vida"

Gol e nova atuação positiva: Diego segue em boa fase no Flamengo | Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem

Desde que chegou ao Flamengo, o meia Diego vem desempenhando um papel de liderança no clube. Apoiando-se no bom sistema imposto por Zé Ricardo e aperfeiçoado por seus companheiros, o camisa 35 segue vivendo mais uma excelente fase em sua vitoriosa carreira.

Nesta quarta-feira (1º), Diego abriu o placar no triunfo por 3 a 0 diante do Macaé pela segunda rodada da Taça Guanabara. A partida aconteceu no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda para quase 10.000 torcedores.

"Me sinto muito à vontade no Flamengo", disse o jogador. "Tenho vivido um dos momentos mais intensos e especiais da minha vida. Não cheguei com o intuito de ser ídolo, mas de ajudar o Flamengo a conquistar vitórias", afirmou Diego.

Levando em conta seus mais dois anos de contrato com o Rubro-Negro, o camisa 35 quer deixar seu nome marcado. "Estou neste processo, tenho muitos anos de vínculo e muitas coisas a serem feitas. É trabalhar para que as coisas continuem acontecendo da forma positiva com vem sendo até agora", complementou o meia.

Na busca pela terceira vitória, o Flamengo entra em campo neste sábado (4) diante do Nova Iguaçu pela terceira rodada do Estadual. O confronto ocorre no Estádio Moça Bonita, em Bangu às 17h.

Diego agradece torcida rubro-negra e quer retribuir à altura

A figura de Diego tanto em campo quanto fora dele é um dos fatores que contribuem para a formação de um novo ídolo rubro-negro. Vindo de Mendes, município vizinho à Cidade do Aço, um fã mirim conseguiu contato com o meia ao final da partida.

"É sempre uma motivação extra. Desde que cheguei os torcedores demonstraram muito carinho e isso me dá confiança para trabalhar cada vez mais. Meu objetivo é retribuí-los com gols e vitórias", destacou Diego.

Acompanhado do pai, fã mirim recebeu autógrafo de Diego ao final da partida | Foto: Pedro Henrique Guimarães/VAVEL Brasil

Confira outros pontos abordados por Diego:

- Trabalho de Zé Ricardo:

"Temos aproveitado bem as oportunidades, cumprindo com nossas obrigações tanto com quanto sem a bola. Estamos satisfeitos, depois do último jogo estamos em crescimento como é natural no começo da temporada, mas temos que crescer e isso sempre nos dá uma tranquilidade maior", completou.

- Substituição:

"Eu estava preparado, pronto para jogar os 90 minutos. Mas é claro que a perna pesa às vezes, porém nada para se preocupar. Agora é descansar e ficar disponível para o próximo jogo", relatou Diego.

- Evolução em campo:

"Tivemos intensidade maior, maior agressividade sem a bola e sempre buscando o gol. Chegamos com três, quatro jogadores na área e isso é muito importante. Crescemos em alguns pontos na minha visão, temos ajustes a serem feitos e temos que estar atentos para melhorar cada vez mais", alegou.

- Aniversário do filho Davi:

"Ele sempre me pede gols, mesmo não sendo aniversário dele (risos). Já falei com ele, ficou muito feliz com o gol porque acompanha de perto, dá umas cornetadas às vezes. Mas com essa vitória e com o gol ele foi dormir ainda mais feliz", finalizou o meia.