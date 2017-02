Mancuello aprova nova função tática e agradece oportunidades com Zé Ricardo

Com papel mais ofensivo, Mancuello vem tendo boas atuações em 2017 | Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem

Após um segundo semestre de 2016 com poucas chances e rumores até de saídas do Flamengo, Mancuello vem deixando o ano passado para trás e aproveitando as oportunidades na atual temporada. Sob nova função tática, o argentino vem se destacando com Zé Ricardo e nesta quarta-feira (1º), ajudou o Fla a vencer o Macaé por 3 a 0 em Volta Redonda.

Além da assistência para Willian Arão no terceiro gol, Mancu participou do segundo, quando cruzou e o zagueiro Aislan, ex-Vasco, marcou contra o próprio patrimônio.

"Fico feliz pelas oportunidades que o Zé está me dando. Conseguimos ganhar mais um jogo e dar continuidade ao trabalho dele. Estamos fazendo em campo o que treinamos durante a semana e agora é continuar", disse o argentino.

Mais ofensivo, Mancuello tem tido papel importante no atual time de Zé Ricardo | Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem

Atuando mais pelas pontas, Mancuello precisa desempenhar um papel mais físico do que sua antiga posição. Com isso, existe a tendência de passar por problemas de desgaste no início da temporada, nada que atrapalhe no decorrer do ano.

"Venho encarando essa nova função com muita responsabilidade, sabendo que é uma posição nova, existe uma mudança e estamos fortalecendo o lado físico. Senti um pouco no intervalo, mas nada que fique preocupado", confirmou Mancuello após a partida. Ele foi substituído no segundo tempo para a entrada de Cuéllar.

"Dá vontade de falar para o árbitro que o gol foi meu", disse o argentino sob risadas sobre o gol contra. "Mas vamos seguir trabalhando para fazer mais gols. O mais importante é dar sequência ao trabalho e continuar vencendo", finalizou o argentino.

Guerrero exalta posse de bola positiva do Flamengo

Ao contrário da partida de estreia contra o Boavista, o peruano Paolo Guerrero não balançou as redes nesta quarta. Porém, desempenhou de forma positiva seu papel como referência no ataque, abrindo espaço para os companheiros chegando de trás.

"Temos criado bastante, com uma posse de bola positiva. Criamos pelo meio e pelos lados, com muitas opções de jogo. Com essa variedade de opções, conseguimos criar mais chances de gol", disse o camisa 9.

"Acho que a bola está chegando mais. Todos estão aparecendo para o jogo e meus companheiros têm me procurado, o que é mais importante e fico feliz por isso. Sigo me movimentando em campo para ter mais chances de gol", complementou o peruano.