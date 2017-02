Bandeira de Mello confirma estreia do Fla na Primeira Liga no Mané Garrincha

Bandeira deixou claro que o Fla pode voltar ao Raulino neste ano | Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem

Com a situação do Maracanã ainda a ser resolvida e o Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador ainda em obras, o Flamengo começa 2017 da mesma forma que 2016: viajando. Na última quarta-feira (1º), a equipe venceu o Macaé no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Após a partida, o presidente Eduardo Bandeira de Mello falou sobre o assunto com a imprensa e admitiu um possível retorno ao Raulino. “Volta Redonda sempre foi um estádio que nos agradou muito e se for necessário, voltaremos a atuar aqui”, confirmou o dirigente antes da delegação retornar ao Rio de Janeiro na noite de quarta.

Estreando na Primeira Liga na próxima quarta (8), o presidente confirmou que o duelo diante do Grêmio será em Brasília. “Já fizemos os trâmites burocráticos necessários, pedimos autorização e não teremos conflito com nenhuma outra competição oficial no Mané Garrincha. Tudo indica que será na capital brasileira”, revelou Bandeira de Mello.

Na busca pela terceira vitória, o Flamengo entra em campo neste sábado (4) diante do Nova Iguaçu pela terceira rodada do Estadual. O confronto ocorre no Estádio Moça Bonita, em Bangu às 17h.

Quase 10.000 torcedores viram a vitória do Fla no Raulino; estádio pode voltar a receber jogos neste ano | Foto: Pedro Henrique Guimarães/VAVEL Brasil

Novas contratações, venda de Jorge e gringos no elenco rubro-negro

Após a chegada do atacante colombiano Orlando Berrío ao Rubro-Negro nesta semana, a diretoria afirma que o elenco está praticamente fechado, mas ainda há a possibilidade de novos reforços.

“Não são muitas peças a serem procuradas, acho que a comissão técnica tem a obrigação de estar sempre antenada no mercado para as necessidades do time. Mas tenho impressão que já estamos completando nossa missão em relação a estruturação do elenco”, comentou o presidente.

Bandeira enfatizou que situações estão sendo avaliadas, mas nada ainda concreto. “Não tem nada definido sobre novos reforços e seguindo nossa tradição, só falaremos quando acontecer alguma coisa. Mas nosso plantel já está praticamente fechado”, complementou.

Principal revelação das categorias de base nos últimos anos, o lateral-esquerdo Jorge foi negociado na semana passada com o Monaco-FRA. O valor da venda abaixo da multa rescisória foi criticado por muitos rubro-negros.

“Foi vendido porque consideramos a proposta satisfatória, não apenas para o clube mas também para o jogador. Independente do valor da multa, foi uma proposta boa por um grande jogador, desejamos todo o sucesso a ele e quem sabe volte um dia para vestir o Manto Sagrado”, complementou Bandeira de Mello.

Alejandro Donatti (zagueiro); Miguel Trauco (lateral-esquerdo); Gustavo Cuéllar (volante); Federico Mancuello e Darío Conca (meias); Paolo Guerrero e Orlando Berrío (atacantes). Com sete estrangeiros no plantel, o Fla trabalha para todos serem ativos durante o ano.

Ex-Fluminense, Conca deve estrear apenas em maio. No Brasileirão, apenas cinco ‘gringos’ podem ser relacionados por jogo. “Podemos conviver com isso e fazer uma utilização programada dos jogadores”, complementou Bandeira.