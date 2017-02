Flamengo anuncia contratação do lateral Renê, ex-Sport

Foto: Divulgação/Flamengo

Tem mais um jogador chegando à Gávea. Depois de anunciar qiuatro nomes para a temporada - dentre os quais, três estrangeiros, o Flamengo acertou nesta segunda-feira (6) a contratação do lateral esquerdo Renê, cria da base do Sport. Depois de vender Jorge para o Monaco por valor recorde na história do clube, a diretoria rubro-negra foi ao mercado procurar um nome para disputar a posição com Miguel Trauco.

O peruano, que veio a princípio para compor elenco e ganhou a titularidade após a negociação do ex-camisa 6 do Flamengo, agradou demais a torcida na sua estreia contra o Boavista pelo carioca, mas a comissão técnica rubro-negra entendeu que era necessária a contratação de mais um atleta para a posição. Trauco era o único lateral esquerdo de origem no elenco profissional, mas Pará e Éverton já desempenharam esse papel quando necessário. O clube ainda tem o garoto Moraes, que fez boa Copa São Paulo pelo time sub-20 da gávea esse ano.

Renê é natural de Picos, no Piauí, mesma cidade de Rômulo, outra cara nova do Flamengo na temporada. O jogador de 24 anos chegou ao Sport em 2012, ainda para as categorias de base. Em 2014 foi um dos principais nomes do time, atuando em todos os jogos da boa campanha do Sport no brasileirão, quando terminou na décima primeira posição.

Em 2015, após mais um bom ano pelo clube pernambucano, Renê foi um dos principais nomes do mercado da bola, sendo especulado em times como Grêmio, São Paulo, Cruzeiro entre outros. No entanto, mesmo com o assédio de grandes clubes em seu lateral, o Leão da Ilha conseguiu segurar o jogador por mais uma temporada, mas acabou não fazendo um grande negócio. 2016 foi a pior tempora de Renê pelo Sport. Jogando apenas 20 jogos no campeonato brasileiro, a revelação do time de Recife chegou a ir pro banco de reservas no meio da competição, e só recuperou a condição de titular no final do ano.

Com vínculo até o final de 2017, e livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do meio do ano, o Sport acabou cedendo a pressão do mercado e negociando o jogador, depois de ouvir um não do próprio sobre uma proposta de renovação. Renê tem, ao todo, 202 partidas pelo Leão, com 7 gols marcados. Ele chega para ser o quinto reforço do ano para o Fla.

Único atleta que veio do futebol brasileiro, o lateral deve ser o último nome anunciado pela diretoria do rubro-negro carioca até a janela do meio do ano. A torcida aguarda a estreia do piauiense que, a princípio, vem para substituir Chiquinho no elenco do Flamengo, jogador que não deixou nenhuma saudade entre os flamenguistas