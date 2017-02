Flamengo vence Nova Iguaçu com facilidade e alcança terceira vitória no Carioca

Poupando Diego e Rômulo por determinação do Centro de Excelência e Performance (CEP Fla), o Flamengo alcançou na tarde deste sábado (4) sua terceira vitória em três jogos no Campeonato Carioca. A vítima da vez foi o Nova Iguaçu e o placar de 4 a 0 construído com Mancuello e Guerrero anotando dois gols cada.

Com o resultado, o Rubro-Negro se mantém na liderança do Grupo B com nove pontos, podendo já se classificar de forma antecipada dependendo de outros resultados da rodada, enquanto o Laranja da Baixada permanece com apenas dois conquistados.

Fazendo sua estreia na Primeira Liga, o time de Zé Ricardo volta à campo nesta quarta-feira (8) diante do Grêmio em Brasília às 19h30. Pelo Estadual, o Nova Iguaçu atua no próximo domingo (12) contra o Madureira em Conselheiro Galvão às 16h30.

Gringos abrem o placar na primeira etapa

Apesar do desejo de Zé Ricardo de atuar com força máxima neste fim de semana, o CEP Fla avaliou desgaste em Diego e Rômulo, optando por poupá-los da partida em Moça Bonita. Além de ambos supracitados, o suspenso Everton não atuou e Adryan, Márcio Araújo e Gabriel retornaram ao time titular.

Mesmo sob forte sol em Bangu, o Mais Querido não abdicava de atacar com o maior número de jogadores possível. As melhores chances saíram de jogadas criadas por Márcio Araújo e Gabriel nos primeiros 15 minutos.

A pressão surtiu efeito antes da parada técnica e aos 20', Mancuello abriu o placar após bela jogada de Adryan; o camisa 37 deu belo lançamento para Trauco, cruzando rasteiro para o argentino balançar as redes da pequena área. Foi a terceira assistência do lateral peruano em três jogos com o Manto Sagrado.

Depois do gol, o Rubro-Negro abriu um pouco mais a mão da posse, aguardando de forma organizada as investidas ofensivas do Nova Iguaçu. Em um dos contra-ataques do Flamengo, Márcio Araújo deu lindo lançamento em direção a Pará, que cruzou na cabeça de Paolo Guerrero aos 45' aumentando o marcador em Moça Bonita.

Mancuello e Guerrero abriram o placar na primeira etapa | Foto: Rafael Lisboa/VAVEL Brasil

Mancuello e Guerrero sacramentam vitória rubro-negra

Sem alterações, o Flamengo retornou à etapa complementar trocando mais passes no campo de defesa. Evitando um desgaste maior por parte de seus jogadores, o ritmo foi diminuído e as ações ofensivas tomaram proporções inferiores em relação ao primeiro tempo.

Buscando diminuir o placar, o Nova Iguaçu avançava e finalizou duas vezes para boas defesas de Muralha: primeiro, Renan Silva chutou de longe e minutos depois, Adriano tentou surpreender o arqueiro rubro-negro, mas sem sucesso.

Aos 11', a torcida em Moça Bonita comemorou mais uma vez. Livre na intermediária, Mancuello adiantou e chutou no ângulo de Jefferson, indefensável para o goleiro do Nova Iguaçu.

Fazendo testes com o resultado já ganho, Zé Ricardo sacou Gabriel e colocou Leandro Damião. Em sua primeira jogada, o camisa 18 sofreu pênalti convertido por Guerrero, marcando seu quarto gol em três jogos na temporada e sacramento mais uma goleada do Flamengo em 2017.