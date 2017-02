Zé Ricardo comenta desgaste físico e elogia equipe do Flamengo em novo triunfo: "Vitória merecida"

Foto: (Divulgação/Flamengo)

O Flamengo derrotou o Nova Iguaçu neste sábado (04), pelo placar de 4 a 0. O time que entrou em campo era um pouco diferente dos últimos jogos, pois o técnico Zé Ricardo optou por poupar alguns dos jogadores, como o meia Diego e o volante Rômulo. O comandante rubro-negro também elogiou todo o elenco do Flamengo e comentou sobre a vontade de recuperar o Marcelo Cirino, que atualmente é muito criticado pelo futebol apresentado.

O treinador falou sobre o calor que fez neste sábado em Bangu, e que para o início de temporada os atletas sofrem muito com isto.

"O jogo que a gente sabia que teria uma dificuldade pelo calor. Estamos completando 21, 22 dias de temporada apenas, são cinco jogos contando os amistosos, então realmente a preocupação era com o desgaste. Conseguimos uma vantagem boa, a vitória foi merecida."

O motivo da ausência de Diego e Rômulo foi o desgaste e segundo o técnico não preocupa.

"A gente tem um elenco bom, é inteligente observamos o elenco todo. Temos um monitoramento diário dos atletas, alguns apresentam um desgaste um pouco acima do normal especialmente pelo início de temporada, o Rômulo e o Diego. Estão bem, treinam no CT, mas de uma forma menos intensa do que um jogo. Ficamos em estado de alerta para não correr riscos de perder dois jogadores tão importantes para a temporada."

Ele também falou sobre Marcelo Cirino, quando foi chamado para entrar na segunda etapa, a torcida reagiu negativamente, mas o jogador conseguiu um belo passe de calcanhar para Leandro Damião que na sequência sofreu o pênalti que resultou no gol de Guerrero, o quarto do Flamengo.

"A gente tenta fazer o máximo possível para que ele possa render. Lógico que ele passou por momentos ruins no final do ano passado, com certeza essas indecisões sobre o futuro dele cria uma dificuldade para se concentrar, a gente tem conversado bastante com ele porque ele bem é muito útil para a equipe, e é isso que digo a ele. Que se tiver vontade de mudar de quadro, vamos dar todo o apoio. E aos poucos a torcida vai lembrar do Marcelo quando chegou, era um jogador importantíssimo. Depende muito mais do próprio Marcelo, mas no que depender de nós, vamos tentar recuperá-lo, sim. Tomara que ele agarre essa oportunidade quando aparecer e a gente possa recuperar o prestígio dele junto a torcida."

Íntegra da entrevista coletiva de Zé Ricardo

Adaptação de Mancuello

O Mancuello é extremamente inteligente, a leitura do jogo facilita a adaptação à posição, acho que vai ter ainda desafios grandes a ultrapassar, mas estamos satisfeitos com o rendimento dele até agora. Espero que seja tão importante quanto achamos que vai ser.

Posse de bola e base de 2016

Desde 2010 ou 2011 que não começava o Carioca vencendo três partidas. Há treinadores experientes no campeonato, mas fizemos um planejamento para trabalharmos nos jogos com bastante posse de bola, e isso está acontecendo, estamos conseguindo colocar em prática o que a gente treina. Além da facilidade de ter um time que joga junto há sete, oito meses, desde o ano passado. Os reforços foram bem pontuais, reforçaram a parte técnica, e o resultado disso é que estamos conseguindo colocar o time para jogar. Tem muita coisa para evoluir, não estamos no 100%, mas o que a gente apresentou até o momento satisfaz.

Gabriel na função de Diego

Com a ausência do Diego, temos dois jogadores específicos da posição, o Matheus Sávio e o Paquetá, que estão na seleção, e o Mancuello, que eu não queria tirar da posição que está, porque ainda está em adaptação. Então, dentro do que tínhamos disponível, o Gabriel era o que mais se encaixava. Pedi para que tivesse bastante caída pelos lados para tirar o Paulo Henrique do centro do campo, que era o jogador de equilíbrio do Nova Iguaçu. O Gabriel tem quase 200 jogos pelo Flamengo e é importante taticamente.

Observação

Essa é a ideia, uma equipe grande, com ambição, tem de ter um elenco qualificado. E a gente tem de dar jogo a eles, não adianta ter elenco e não usar. Com o Damião vimos uma outra vertente de 4-4-2, um fazendo apoio, outro profundidade, com a velocidade do Cirino pelo lado. Agora é descansar e trabalhar para enfrentar o Grêmio. É uma outra competição, com um adversário bem forte.

Reforço

O Berrío treinou ontem com a gente, hoje treinou com quem ficou no CT. Não está 100% fisicamente. Mas, se estiver com a parte burocrática resolvida, e estiver bem nesses dois treinos, a gente pensa sim em levar para a partida contra o Grêmio.