Zé Ricardo analisa sequência de vitórias do Flamengo e exalta estreia de Berrío

(Foto: Staff Images / Flamengo)

O Flamengo estreou, na noite desta quarta-feira (8), na Primeira Liga contra o Grêmio, vencendo com um placar de 2 a 0. A vitória foi construída com gols de Berrío, no primeiro jogo do novo reforço rubro-negro para a temporada de 2017, e de Éverton, que recebeu bola de Trauco e marcou. Com 22 mil torcedores no Mané Garrincha, o Fla garantiu sua 4ª vitória seguida.

Após a partida, Zé Ricardo concedeu uma coletiva de imprensa falando sobre o jogo e sobre poupar jogadores para o clássico de domingo (12), contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca.

"Lembro que, apesar de não ser o time titular, o Grêmio era o teste mais difícil deste início de temporada. No entendimento do técnico, o jogo serve de parâmetro para a força do Flamengo, após três vitórias contra equipes pequenas no Campeonato Carioca. Sem dúvida era uma partida na qual queríamos ver como a equipe se encontrava. Apesar do Grêmio escalar jogadores sem ritmo, como é o caso do time A, eles mostraram qualidade e organização. Quero parabenizar o auxiliar técnico, Alexandre Mendes, e acredito que o Grêmio nos colocou à prova", disse Zé.

Ele ainda completou afirmando que falou para os jogadores que era uma partida muito importante:"Essa foi nossa maior preocupação, passar para os atletas que o jogo seria realmente difícil. Acredito que qualquer grande clube tem que ter um plantel com qualidade e o Grêmio mostrou isso, com organização bem definida, a proposta de jogo com três jogadores bem rápidos na frente. Conseguiram, na proposta de jogar um pouco mais recuado, dificultar bastante a gente. Não seria nada demais se o jogo terminasse empatado. Essa preocupação atingiu em cheio os atletas, porque entenderam que essa partida tinha uma importância vital para a gente, de continuidade, de afirmação de um trabalho, de entender onde podemos melhorar".

Importância de jogos com times fortes para a temporada

"É em grandes jogos que a gente faz um avaliação mais específica, em que nível estamos, em que momento a gente se encontra. O Flamengo fez questão de trazer todos os atletas, tudo que tinha de melhor, porque entendeu que na preparação que fizemos lá atrás, que começamos a fazer em outubro, novembro, os primeiros jogos seriam importantes. Vi os atletas se cobrando bastante no jogo, todos muito atentos. A concentração era o que mais me preocupava e eles foram perfeitos. Conseguimos uma vitória que, no meu modo de ver foi merecida, mas muito dura. Agora é seguir no Carioca e semana que vem na Primeira Liga contra o América-MG."

Estreia de Berrío

"Ele tem estrela muito grande. Ele estreou com vitória, marcando gol. Apesar de jogar 30, 33 minutos, percebemos doação muito grande. Ainda se encontra longe da forma ideal, estava nervoso, mas o entrosamento vem com o tempo. Para uma estreia, acredito que foi atuação constante. Quando fizemos troca com duas linhas de quatro ele acabou tendo tranquilidade para jogar ao lado do Guerrero."

Desenvolvimento durante o ano

"Tínhamos previsão de contratar exatamente quatro ou cinco jogadores. Acabou acontecendo uma oportunidade de mercado que foi o caso do Conca. Acredito que dentro do planejamento que tínhamos a gente se reforçou bem. Lógico que uma equipe demanda tempo de entrosamento e uma ou duas peças já fazem diferença. Estamos a um mês da estreia da Libertadores e temos que usar esse mês para que a gente fique muito forte. Mas não vamos esquecer do Carioca, que é um objetivo nosso. A Primeira Liga também é um projeto nosso. Mas penso que, para 20 poucos dias de trabalho, tivemos boa sequência. É o terceiro jogo sem levar gol. Hoje apresentamos alguns aspectos que precisamos fortalecer, mas é um bom início para uma equipe que pensa grande na temporada."

Clássico contra o Botafogo

"Ainda não temos uma definição 100% do que vamos fazer. Mas já temos uma ideia de como a gente vai enfrentar o Botafogo no domingo. Temos que levar em consideração, mais uma vez, o desgaste desses dias para que a gente possa ter todo mundo o maior tempo possível na temporada. A princípio vamos com força máxima, com aquilo que temos de melhor para enfrentar um grande adversário como o Botafogo, mas no decorrer da semana isso será definido."

O grade desempenho de Traco

"Me chamou atenção a rápida adaptação dele. Tem jogadores que precisam de um pouco mais de tempo. Ele rapidamente se entrosou com a equipe, que o abraçou também. Chama atenção a personalidade que ele chegou, quase que preparado para assumir a posição. É uma felicidade poder contar com ele. Espero que a chegada do Renê eleve ainda mais o nível dele, porque também é um grande jogador. Além disso, Trauco deve sair para as convocações do Peru e a gente rapidamente buscou um jogador para manter o nível pelo lado do campo."