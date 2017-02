Éverton celebra marca de 200 jogos pelo Flamengo e agradece apoio da família

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após o treino desta quinta-feira (09) no Ninho do Urubu, o atacante Éverton falou com os repórteres na sala de imprensa Victorino Chermont. O jogador foi autor de um dos gols na vitória do Flamengo diante do Grêmio por 2 a 0, válido pela Primeira Liga, na última quarta-feira (08), em Brasília.

Com o gol marcado, o atacante se aproximou ainda da marca dos 200 jogos pelo rubro-negro e mostrou reconhecimento pela oportunidade: “Gratificante demais essa marca, cheguei jovem ao Flamengo. Vim do interior do Mato Grosso e agora consigo uma marca assim no Flamengo, fico muito feliz. Tenho que agradecer à minha família".

Sobre a partida, não poupou elogios aos companheiros estrangeiros e se disse mais motivado com as contratações que o clube vem fazendo. A recente contratação foi de Berrío, Éverton exaltou o desempenho forte e veloz do jogador, que marcou um gol em sua estreia: “É um jogador que tem estrela. É muito bom estrear com gol, ainda mais aqui no Flamengo onde a cobrança é maior. A afobação é normal no início, ele está vindo de pré-temporada".

Éverton falou sobre a renovação: “Muito bom você renovar. No fim do ano passado já conversávamos sobre essa valorização que eles deram. Sou muito adaptado ao Rio, minha esposa e meus filhos também. Espero ficar muito tempo aqui.", encerrou o jogador.

O próximo desafio do Flamengo é diante do Botafogo, no domingo (12), às 19h30, no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro vem empolgado da recente classificação à fase seguinte da Libertadores, e o camisa 22 comentou a dificuldade: “Vai ser um jogo complicado, o Botafogo tem uma grande equipe. É sempre difícil, eles marcam muito a nossa equipe, mas não nos preocupamos, nosso elenco é muito qualificado. Esperamos sair com um bom resultado. A perna ta começando a soltar, está um pouco presa. No ano passado foi difícil jogar contra o Botafogo, esse ano eles tem o Montillo que é muito bom de bola também”.