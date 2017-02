Com reservas, Flamengo supera América-MG e avança às quartas da Primeira Liga

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa da Primeira Liga, realizada no Estádio Bezerrão, em Gama, Distrito Federal

Retornando ao Distrito Federal uma semana após a vitória contra o Grêmio, os reservas do Flamengo venceram nesta quinta-feira (16) o América-MG por 1 a 0 pela segunda rodada da Copa da Primeira Liga. O palco desta noite foi o Estádio Bezerrão, em Gama e a torcida pode ver Gabriel balançar a rede adversária, mantendo os 100% de aproveitamento na temporada.

Com o resultado, Zé Ricardo e companhia garantiram vaga antecipada às quartas de final da competição, chegando aos seis pontos; já o América-MG permanece com apenas um conquistado na terceira posição do Grupo B.

As equipes entram em campo novamente neste domingo (19) às 17h (horário de Brasília). O Coelho visita o Atlético-MG no Mineirão, enquanto o Fla recebe o Madureira no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda na disputa pela liderança do Grupo B da Taça Guanabara.

Gabriel abre o placar com mais uma assistência de Berrío

Atuando apenas com Muralha e Everton de titulares, o Flamengo demonstrou a força do seu elenco logo aos 12'. Berrío recebeu pela direita e cruzou na medida para Gabriel, que só completou para as redes; em três jogos, o colombiano agora soma um gol e duas assistências.

Com o resultado a favor, os comandados de Zé Ricardo diminuíram o forte ritmo dos primeiros quinze minutos. A melhor chance do América-MG saiu dos pés de Marión apenas aos 39', com uma pancada de fora da área para excelente defesa de Muralha.

Ensaiando uma pressão nos minutos finais, o Coelho ocupou o campo de ataque e chegou sem grandes perigos. Seguros, Donatti e Juan recebiam ajuda de Cuéllar e Márcio Araújo na marcação e não sofriam riscos por parte do setor ofensivo adversário, mantendo o 1 a 0 no placar antes do intervalo.

Jogadores comemoram gol de Gabriel logo no início | Foto: Staff Images/Flamengo

Segundo tempo morno e 100% de aproveitamento mantido

Aproveitando a oportunidade para realizar mais testes, Zé Ricardo substituiu Damião e Berrío e colocou os jovens Cafu e Adryan, atuando sem um homem de referência no ataque. Logo aos 2', Gérson Magrão chegou forte em Rodinei, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com um a mais, espaços foram sendo explorados no último terço do campo e o Flamengo tentava o segundo gol. Cafu teve duas boas oportunidades - defendida por João Ricardo e outra por cima do travessão.

Sem referência e com o América-MG todo atrás da linha da bola, os pontas do Flamengo tinham a responsabilidade de flutuar e infiltrar na busca por oportunidades. Adryan, Gabriel, Cafu e Everton revezavam suas posições entre si, tentando surpreender o organizado setor defensivo adversário.

Aos 28', Adryan recebeu na intermediária, percebeu João Ricardo adiantado e finalizou de longa distância. Atento, o goleiro fez boa defesa. A resposta visitante surgiu quatro minutos depois, quando o zagueiro Renato Justi recebeu arremesso de lateral na pequena área, mas finalizou por cima.

Mesmo com um a menos, o Coelho seguia em busca da vitória e repetiu a pressão nos minutos finais da etapa complementar. Apesar das tentativas, os visitantes não conseguiram empatar a partida e o Flamengo garantiu a classificação antecipada às quartas-de-final da Copa da Primeira Liga.