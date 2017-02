Jogadores do Flamengo exaltam boa fase e mudam foco para clássico contra Vasco

(Foto: Divulgação / Flamengo)

Boas atuações, goleadas e apresentações animadoras. A temporada 2017 do Flamengo vem enchendo os olhos dos torcedores na expectativa por um ano de muitos títulos. O último triunfo ocorreu neste domingo (19) diante do Madureira, confirmando os 100% de aproveitamento do rubro-negro.

Autor de um dos gols da goleada, o atacante Paolo Guerrero já mudou o foco e agora espera o clássico contra o Vasco da Gama. O peruano ainda não venceu o maior rival e também não marcou gols.o: "Flamengo vai ser favorito onde esteja. Com empate ou não, Flamengo vai ser sempre favorito num jogo contra o Vasco", disparou.

Depois de fazer seu primeiro gol como profissional, Lucas Paquetá agradeceu aos seus companheiros e festejou o retorno ao Flamengo após período na Seleção Brasileira sub-20.

"Fui feliz em marcar e nunca tinha feito um gol assim, mas quando surgiu a oportunidade consegui converter. Fico muito feliz pelo carinho da torcida, que independentemente de resultado e circunstância está sempre apoiando, sempre incentivando. Agradeço a eles também pelo apoio e quero manter o foco aqui no Flamengo, fazendo meu melhor para ir conquistando meu espaço no elenco", destacou o jovem.

Diego enaltece grupo e Réver prega tranquilidade para clássico

Vivendo uma de suas melhores fases de sua carreira, o meia Diego marcou novamente neste domingo e ajudou seus companheiros em mais uma vitória. "Estamos vivendo um momento muito bom e estou feliz pelo trabalho, que está sendo bem feito. Precisamos seguir nessa direção. O resultado serviu para nos deixar como líderes do grupo e jogando com a vantagem do empate", enfatizou.

"Vamos trabalhar muito durante essa semana para podermos chegar ao jogo contra o Vasco e sair com a classificação. Foi um gol muito importante e o primeiro sempre ajuda a dar uma tranquilidade maior. Tive a felicidade de acertar um bom chute. É aquilo, é brigar pela bola e pela oportunidade, que foi o que eu fiz e acabei sendo feliz", finalizou.

Pregando tranquilidade e dedicação, o capitão Réver já está focado no clássico diante do Vasco. "Conseguimos a classificação antecipadamente e nosso objetivo era ficar em primeiro para chegar na semifinal com a vantagem do empate. É claro que não vamos jogar apenas por esse resultado, temos força para fazer uma boa partida e conseguir a classificação. Agora é ter tranquilidade. Temos um clássico pela frente com 50% de cada time. Não é porque nos classificamos em primeiro que será um jogo fácil, muito pelo contrário. Clássico é sempre muito difícil", encerrou.

O próximo confronto do Flamengo é contra o Ceará, na quarta-feira (22), às 19h30, pela Copa da Primeira Liga.