Flamengo estreia no Brasileirão 2017 com clássico nacional diante do Atlético-MG

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O início do Campeonato Brasileiro do Flamengo não será nada fácil. Na tarde desta segunda-feira (19), o clube conheceu seus adversários e logo na primeira rodada irá encarar um clássico nacional, já que enfrenta o Atlético-MG, um dos principais postulantes ao título da competição.

Como se não bastasse a tradicional rivalidade entre as duas equipes e o excelente momento em que ambas vivem, o sorteio ainda adicionou outro ingrediente para apimentar a partida. O Galo foi pivô da polêmica decisão da CBF de impedir que os times da Série A mandem seus jogos fora de seu estado natal. Essa decisão prejudica principalmente o Flamengo, que não sabe quando contará com o Maracanã e vinha utilizando, com sucesso de público, Brasília e no Espírito Santo nos últimos anos como segunda casa.

Nos cinco jogos seguintes, o Fla atuará quatro vezes fora de casa, tendo apenas o clássico contra o Botafogo no meio para jogar com mando de campo e no Rio de Janeiro. Os adversários seguintes serão Atlético-GO, Atlético-PR, Sport e Avaí.

Os clássicos estaduais serão na quarta, oitava e décima segunda rodadas, contra Botafogo, Fluminense e Vasco, respectivamente. Já os confrontos contra os outros três principais favoritos ao título da competição, Atlético-MG, Palmeiras e Santos, ocorrerão na primeira, décima quinta e décima oitava rodadas.