Gabriel avalia empate diante do Ceará e vê evolução em relação a estreia na Primeira Liga

Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem

Em sua última partida pela primeira fase da Copa da Primeira Liga, o Flamengo foi ao Castelão enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (22). Com equipe reserva, já que a titular foi poupada para a semifinal da Taça Guanabara no próximo sábado (25), o Flamengo não conseguiu se mostrar ofensivo como nos últimso jogos e acabou não marcando gol.

Por sua vez, o Ceará levou um pouco mais de perigo à área rubro-negra, mas assim como a equipe carioca, também não conseguiu sair do zero no placar.

Apesar do empate sem gols, Gabriel avaliou de forma positiva o desempenho da equipe no jogo. "Hoje fomos bem melhores que semana passada, apesar de semana passada a gente ter vencido. Como equipe a gente jogou muito bem", disse o atacante.

Com o empate, a equipe rubro-negra garantiu primeiro lugar no grupo B da Primeira Liga. Com isso, o Flamengo volta todas atenções para sábado, quando enfrentará o Vasco pela semifinal da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

Ao final da partida, Gabriel comentou sobre o desafio no estadual. "Sábado é clássico. O jogo tem um peso muito grande. A gente tem que ter cabeça tranquila e saber que é mais um jogo, ir pra cima deles pra conquistar o resultado positivo", complementou.

Já garantido na próxima fase da competição, o Flamengo aguarda o sorteio que definirá o adversário na próxima etapa. A definição do classificado para a fase seguinte ocorrerá em partida única, que está marcada para o dia 29 de agosto às 21h45.

Antes disso, no próximo sábado (25), o Flamengo enfrenta o Vasco às 17h no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, por uma vaga na final da Taça Guanabara. A definição do local da partida ocorreu também nesta quarta e o clássico ocorrerá com torcida dividida na Cidade do Aço.