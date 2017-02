Flamengo poupa titulares, empata com Ceará e garante liderança do Grupo B da Primeira Liga

Já garantido no mata-mata, o Flamengo enfrentou o Ceará pela Copa da Primeira Liga nesta quarta-feira (22) no Castelão e com reservas, acabou empatando em 0 a 0 na terceira rodada da competição.

Com melhor campanha, o Flamengo passa para as quartas-de-final como líder; o Ceará entrou em campo com estreia do treinador Gilvanildo, que assumiu o clube essa semana. O

A ideia rubro-negra foi de poupar jogadores, principalmente pela vinda do Clássico contra o Vasco, no sábado (25) pela semifinal da Taça Guanabara. A partida ocorre às 17h no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda; o próximo confronto do Ceará é contra o Grêmio, pela Primeira Liga no dia 2 de março às 21h30.

Primeiro tempo equilibrado e sem gols

Zé Ricardo utilizou o tradicional esquema tático no 4-2-3-1, com os laterais avançados, Lucas Paquetá centralizado, Gabriel pela direita e Adryan pela esquerda. Os Garotos do Ninho ganharam vez após mostrar dedicação. O técnico rubro-negro utilizou os meninos em campo e conquista o retorno pelas boas partidas dos jogadores.

O Ceará trabalhava as jogadas e aos 7' teve a primeira oportunidade de abrir o placar, com Magno Alves encaixando bola para Felipe Menezes e chutando para defesa de Muralha.

Aos 9', após Felipe Vizeu recebeu e finalizou, mas parou no goleiro Éverson. Outra oportunidade perigosa do Flamengo foi aos 19', quando Márcio Araújo fez boa jogada e tirou Luiz Otávio do lance. Cruzou para Paquetá, que chutou de primeira e a bola passou à esquerda de Éverson.

Apesar de chances claras, o primeiro tempo terminou 0 a 0. No final, Magno Alves arriscou após limpar a jogada mas Muralha defendeu tranquilamente. O Flamengo também teve oportunidade com Adryan, após chute de fora da área, mas sem sucesso.

Ceará tem gol anulado e Flamengo garante liderança

O time carioca começou a segunda etapa atacando, com Adryan lançando bola de calcanhar para Renê e o lateral tocando para Vizeu, que não conseguiu alcançar pela forte marcação. O Ceará logo respondeu com Cametá chutando de fora da área e surpreendendo Muralha, defendendo com a ponta dos dedos.

O lateral Rodinei também buscou o gol, mas o goleiro Éverson estava ligado e ciente do perigo que o time rubro-negro oferecia. Aos 26', Romário cruzou para Lelê, que acertou a trave. Na sobra, Magno Alves estufou as redes, mas a arbitragem assinalou impedimento.

O time do Ceará mostrava vontade de vencer. Aos 34', Tontini cruzou para Luiz Otávio, que desviou a bola para o gol de Muralha, passando bem próximo. Cafu respondeu com um belo chute após cruzar entre os jogadores na área, mas Éverson se esticou para completar a defesa no final da partida.