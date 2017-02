Zé Ricardo minimiza resultado igual na Primeira Liga e celebra retorno ao Maracanã

Zé comemorou volta do Maracanã e não criticou perda dos 100% de aproveitamento | Foto: Divulgação/Flamengo

No último desafio da fase de grupos da Copa da Primeira Liga, o Flamengo ficou no empate por 0 a 0 diante do Ceará, no Castelão, na noite desta quarta-feira (22). O resultado não influenciou na classificação rubro-negra, que já estava assegurada desde a última rodada. Após a partida, o técnico Zé Ricardo falou sobre o duelo, a dupla de zaga titular e a volta do Maracanã.

"Acho que houve evolução do primeiro para o segundo jogo com esse grupo. Não tivemos Everton, Damião e Berrío. Demos oportunidade de outros jovens mostrar a condição deles. Viemos por dois objetivos: vencer a partida e dar ritmo ao grupo. Acho que alcançamos um dos objetivos", ressaltou.

"Gostei do primeiro tempo da postura, tivemos oportunidades de definição. Suportamos momentos mais difíceis. Acho que foi positivo esse balanço. Lógico que falta ritmo a alguns atletas, nas oportunidades queremos dar ritmo a esses jogadores", afirmou Zé.

Utilizando os reservas, o treinador aproveitou para elogiar a dupla de zaga formada por Donatti e Juan, que tem entrado pouco e tido boas atuações. "Avaliação muito positiva dos dois. Donatti demorou um pouco mais para entrar em forma, mas já vinham bem no outro jogo. Donatti me confidenciou que tirou férias 100% mesmo, demorou a voltar a forma. Se mostrou bem para qualquer oportunidade que precisarmos dele", disse.

Nesta quarta, o Flamengo ainda recebeu a notícia de que jogaria no Maracanã na estreia da Libertadores, diante do San Lorenzo. Zé ainda exaltou o "reforço" que será o estádio:

"Situações diferentes do fim do ano passado. Sabemos que vão lotar, precisamos de apoio incondicional 100% do tempo. Vão ajudar demais a gente, ser nosso 12º jogador. Palco que dispensa comentários, todos gostam de estar lá. O que a gente precisa é de energia canalizada, que nos leve a superar o adversário. Agradeço a direção que fez esforço para deixar à disposição", finalizou.