Guerrero enaltece coletivo do Flamengo após primeiro gol na Libertadores: "Muita união"

Paolo abriu o placar logo no início da primeira etapa | Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem

Na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Atlético-PR na noite de quarta-feira (12), Guerrero foi o responsável por abrir o placar e incendiar a torcida rubro-negra presente no Maracanã. Logo aos seis minutos, após receber lançamento de Trauco, o atacante estufou as redes em lance nervoso, que contou com dividida de bola com o goleiro e falha do zagueiro Thiago Heleno.

Após o confronto, o peruano concedeu entrevista coletiva e falou sobre o bom começo de ano do time, além da retomada da liderança do Grupo 4 da Libertadores da América.

"Começo bom, esse ano nos preparamos para tudo que estamos competindo. O grupo está de parabéns pelo espírito do time, muita união. Hoje com ajuda de todos consegui marcar e estou muito feliz pelo rendimento do time. Estamos nos sacrificando dentro de campo e conseguimos somar mais três pontos. Estamos na liderança mas devemos estar cientes que tem mais", analisou Paolo.

Falando sobre seu gol, Guerrero disse que o lance foi muito rápido. "Já tinha falado com o Trauco para enfiar a bola para mim e na primeira oportunidade ele lançou para mim, ganhei a posição do zagueiro (...) graças a Deus a bola sobrou para mim e entrou", complementou.

O peruano declarou que seus companheiros compararam seu gol na noite de ontem ao histórico feito por ele diante do Chelsea, no Mundial de Clubes com a camisa do Corinthians. Paolo disse que não sabia se concordava, já que não teve a chance de ver o replay antes da entrevista.

Finalizando, Guerrero exaltou a torcida rubro-negra na entrada de Marcelo Cirino. Afastado no início da temporada e reintegrado ao elenco após negociações falhas, o ponta teve seu nome gritado pelos mais de 58.000 presentes no Maracanã.

“O que a torcida fez com Cirino me deixou muito feliz. Foi realmente grandioso e incrível e tenho que parabenizar eles. Dessa forma inspiram o jogador a correr mais, se doar mais para o time”, encerrou o camisa 9.

O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro enfrenta o Botafogo, na disputa por uma vaga na final da competição. Pela Libertadores, o Flamengo viaja para enfrentar novamente o Atlético-PR, desta vez na Arena da Baixada, na quarta-feira (26).