Réver elogia companheiros em novo triunfo pela Libertadores: "Coletivo fez a diferença"

Titular e capitão, Réver tratou de enaltecer o jogo coletivo rubro-negro | Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem

Não fosse o gol sofrido aos 14 minutos do segundo tempo, após um erro de saída de bola do lateral Renê, a dupla de zaga do Flamengo teria uma noite perfeita. Porém, nem mesmo a falha foi capaz de ofuscar a segunda partida segura de Donatti e de Réver na vitória por 2 a 1 do rubro-negro carioca sobre o Atlético-PR nesta quarta-feria (12).

Em sua entrevista após o jogo, o capitão Réver fez questão de ressaltar o desempenho de Donatti, seu companheiro de posição, o que classificou como “uma grande partida”. A importância do grupo do Flamengo também foi algo que o zagueiro enfatizou mais de uma vez.

"O resultado mostra a força do nosso grupo e do coletivo. Hoje tivemos uma noite feliz, o coletivo fez a diferença. Sabemos e estamos batendo muito nessa tecla do coletivo do Flamengo, pois quando esse coletivo acaba sobressaindo, as peças individuais fazem a diferença. Temos que pensar sempre no coletivo e o Flamengo será o maior beneficiado nas partidas", comentou o zagueiro de 32 anos.

Após a segunda partida consecutiva de Réver e Donatti juntos como titulares, o técnico Zé Ricardo parece ter encontrado além de uma dupla de zaga firme, um ponto de acordo entre ele e a torcida rubro-negra. Fato é que dentre todas as trocas, o capitão do time permanece intacto e em harmonia com o torcedor: com um desarme, quatro lançamentos e 29 passes certos no jogo, Réver mais uma vez reafirmou o porquê de sua titularidade absoluta.

Renê agradece Zé Ricardo por nova oportunidade

O lateral esquerdo Renê, que vinha sendo reserva do peruano Miguel Trauco, fez na partida contra o Furacão o seu primeiro jogo como titular na competição internacional pelo Flamengo. Apesar da falha no lance do gol do Atlético-PR, quando errou na saída de bola e acabou criando a chance do gol do adversário, o lateral fez uma boa partida,e foi elogiado pelo técnico.

Sua principal função, de acordo com Zé Ricardo, era conter o avanço de Nikão em seu setor e auxiliar a equipe do Flamengo defensivamente.

"Não foi uma surpresa para mim, eu estava descendo para a preleção quando falaram que eu iria jogar. Só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade e pelo Zé Ricardo ter me escolhido, pela confiança que passou para mim. Já havíamos treinado algumas vezes juntos, o Trauco e eu, e feito um bom trabalho. Hoje pudemos entrar em campo, dar nosso melhor e sair com essa vitória muito importante", afirmou Renê.

A principal novidade do jogo, no entanto, foi Renê ter jogado junto com Trauco. Com a ausência de Éverton, que está no departamento médico, e de Mancuello, também vetado por problemas médicos antes da partida, Zé Ricardo foi obrigado a improvisar, colocando o lateral peruano no meio de campo.

A mudança fortaleceu a marcação no lado esquerdo do time da Gávea e liberou um pouco mais Diego para o jogo, tornando o time mais dinâmico e facilitando infiltrações como a do segundo gol rubro-negro.