Diego passa por cirurgia bem-sucedida, e médico avalia retorno do atleta

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Após sofrer uma lesão no joelho direito no jogo contra o Atlético Paranaense, pela Copa Libertadores, o meia Diego Ribas, do Flamengo, precisou passar por uma cirurgia, em que o médico Marcio Tannure ficou responsável pelo procedimento.

Na sexta-feira (14), o camisa 10 do time carioca foi internado e, de acordo com a assessoria do Flamengo, o jogador estava otimista e sorridente. Neste sábado (15), o meia foi submetido à cirurgia pela manhã, cujo processo foi realizado com sucesso.

Marcio Tannure falou à imprensa depois de todo o procedimento e ressaltou alguns detalhes, como a volta para treinar entre quatro e seis semanas. O médico, no entanto, não comentou sobre o retorno a jogos ainda: "A previsão dele é de alta hoje, e segunda-feira ele iniciará o processo de fisioterapia. Acreditamos que de 4 a 6 semanas ele estará apto a voltar às suas rotinas de treinamento", disse.

O médico explicou também como funcionou o procedimento, que foi bem-sucedido: "O atleta Diego foi internato ontem aqui no Hospital Samaritano para a realização da cirurgia dele hoje de manhã. Foi realizada uma artroscopia para tratar a lesão de menisco e depois trataremos a lesão do colateral medial junto na fisioterapia. Correu tudo bem. Ele foi operado por uma equipe médica que contou com, além de mim, o Dr. Rodrigo Furtado e o Dr. Gustavo Caldeira", apontou Tannure.

Bruna Leticia, esposa de Diego, comemorou o procedimento bem sucedido e agradeceu em suas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram)

O pai de Diego, Djair Ribas, falou com a imprensa sobre a recuperação do atleta: "Ele sempre teve muitos cuidados com contusões que teve no futebol. E ele vai se dedicar muito para que o prazo seja reduzido, com certeza. Diego nunca parou por longo tempo. Acredito que, com fé em Deus, ele vai voltar o mais rápido possível. Mas quando falo em voltar o mais brevemente, me refiro a retornar com todas as condições, bem e sem riscos. É uma contusão delicada, mas, com o trabalho muito bem feito que as pessoas farão com ele, espero que volte antes do prazo", observou o pai do jogador.