Zé Ricardo busca nova formação sem Diego e não descarta volta de Ederson contra Botafogo

Zé Ricardo ainda não definiu o equipe inicial que enfrentará o Botafogo, no próximo domingo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Próximo de enfrentar mais uma semana de decisões, o técnico Zé Ricardo focou em buscar nos treinamentos uma nova formação, já que o meia Diego sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito e deve ficar de quatro a seis semanas fora de combate.

O treinador experimentou usar a equipe com três volantes e ainda acenou com a possibilidade de ter a volta de Ederson e Éverton, para a semifinal contra o Botafogo, no próximo domingo (23).

"Ederson já está totalmente liberado para estar em campo. Acreditamos que pode melhorar seu condicionamento. Essa é a etapa que ele está. Everton terminou ontem (segunda-feira) a transição e hoje (terça) iniciou a fase de volta ao campo para recuperar a confiança. Durante a semana, caso seja a opção, os dois podem utilizados. Mas ainda é cedo para tomar qualquer tipo de decisão. A semana está só começando", declarou o técnico do Flamengo.

O meia-atacante Éverton, que não atua desde a partida contra o Vasco, que aconteceu no dia 26 de março, voltou aos treinos nesta terça-feira, mas ainda está se recuperando de uma lesão muscular na coxa. Conca, que está no clube desde o ínicio do ano, já fez alguns treinamentos em campo, porém dificilmente jogará no Campeonato Carioca. E Rômulo, já está liberado pelo Departamento Médico e poderá ser escalado para a partida contra o time de General Severiano.

O Flamengo encara no próximo domingo, o Botafogo, às 16h, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. O clube da Gávea, segue invicto na competição e tem a vantagem do empate na briga pela vaga na final. Na quarta-feira (26), enfrenta o Atlético-PR, na Arena da Baixada, pela Libertadores. O time é atualmente o líder do grupo 4 com seis pontos em três jogos.

Zé Ricardo buscou algumas alternativas de escalação sem o camisa 35 – que está em recuperação após uma cirurgia no joelho. A primeira informação com 3 volantes tinha a presença de Muralha, Pará, Réver, Donatti, Renê, Márcio Araújo, Rômulo, Arão, Trauco, Gabriel e Guerrero. O treinador também experimentou o colombiano Cuéllar na vaga de Márcio Araújo, Berrío na vaga do Gabriel e Mancuello no lugar do Rômulo. Nesta quarta-feira (19), a equipe fará um jogo-treino contra o Ceres, no CT.

O técnico Zé Ricardo pretende ir com “força total” para o jogo de domingo. Respeitoso ao falar do adversário, o treinador disse que só pensará no confronto contra o Atlético-PR após o término do jogo da semifinal do Carioca.

"Nosso foco total é no jogo de domingo. O Botafogo é uma excelente equipe, e o Jair vem fazendo um trabalho acima da média. Não é promessa, já é uma realidade. Eles estão conquistando os resultados na Libertadores merecidamente e sabemos que vamos ter que jogar muito para conseguir o objetivo maior, que é a final do campeonato carioca. Dentro disso, vamos com força total."