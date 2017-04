Guerrero deixa artilharia de lado e foca em título do Carioca: "Nos preparamos para isso"

Paolo assume protagonismo durante ausência de Diego | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Quando chegou ao Flamengo durante a temporada de 2015, Paolo Guerrero assumiu o papel de protagonista do elenco no processo de reestruturação do clube. Dois anos depois, segue carregando a responsabilidade de ser uma das principais estrelas da equipe, mas agora divide o compromisso com os demais companheiros.

Em seu melhor início de temporada pelo Fla - são oito gols até aqui, o peruano comentou sobre a ausência de Diego, principal contratação recente do clube e que ficará de fora dos gramados por dois meses após lesão no joelho direito.

"Responsabilidade maior (sem Diego), mas acho que é para todo o grupo. Somos um grupo muito unido, que sabe o que quer, todo mundo assume essa responsabilidade. Não só eu e Diego. Todo mundo assume. Réver é o capitão, assume muito também. É dividida por todos", disse Paolo em entrevista coletiva nesta quinta-feira (20) no Ninho do Urubu.

A boa fase do peruano reflete nas estatísticas. Além dos gols, tem papel fundamental na criação de jogadas, puxando a marcação para si e abrindo espaço para a chegada dos meias. Deixando a artilharia de lado, Guerrero foca no título do Campeonato Carioca.

"Para nós, o objetivo é sair campeão. Vou trabalhar para o time. Quem faz o gol não importa. Se fizer gol, melhor ainda. Sair artilheiro, para todo centroavante, é uma grande coisa. Mas eu estou trabalhando com respeito ao time. Tento ajudar o time. Quando puder fazer gol, vou fazer", destacou Paolo.

Para o camisa 9, a partida deste domingo (23) diante do Botafogo às 16h no Maracanã é tratada como 'decisão'. "A gente quer sair campeão do Carioca, nos preparamos e chegamos agora para isso. É muito importante o jogo de domingo, é uma decisão. Mata-mata. E temos que saber ganhar e temos a vantagem do empate. Queremos jogar essa final para sairmos campeões", complementou.

Melhor início de temporada e foco em títulos: Guerrero segue na busca pela idolatria rubro-negra | Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem

Bom desempenho em cobranças de falta, Copa do Brasil e mês decisivo

A final da Taça Guanabara deste ano - vencida pelo Fluminense tratou de demonstrar mais um talento de Guerrero: as cobranças de falta. Os bons desempenhos nos treinamentos vêm chamando a atenção de Zé Ricardo e o peruano garantiu que tentará mais vezes durante as próximas partidas.

"Estou treinando as faltas há muito tempo. O Zé também me deu moral, foi uma das pessoas que fez com que eu batesse falta. Não me sentia em condições e com tanta confiança e ele cobrava muito de mim. Contra o Fluminense peguei a bola e bati. Estou treinando bastante. Espero acertar e, se tiver oportunidade domingo, vou bater com certeza", revelou Paolo após o treino desta quinta, onde acertou uma sequência de cobranças no final da atividade.

Com partidas da Libertadores e em momento decisivo do Estadual, o Flamengo tem trabalhado bem o lado psicológico, aliado ao processo físico desempenhado pelo Centro de Excelência em Performance (CEP).

"Sabíamos que seria um mês decisivo. Nos preparamos muito bem para isso. Não só taticamente e fisicamente. Mas psicologicamente também. Nos reunimos entre nós. Sabíamos que seria um mês duro. Com jogos grandes e decisivos. Zé está mandando bem também, vendo variedade dos jogadores e experimentado. Vai ser difícil, mas com certeza estamos preparados", completou Guerrero.

Dando início a caminhada em busca do tetra da Copa do Brasil, o Flamengo enfrentará o Atlético-GO nas oitavas de final da competição. As datas dos confrontos ainda serão definidas pela CBF, mas o segundo jogo será no Serra Dourada, casa do atual campeão da Série B do Brasileirão.

"É um adversário difícil, está na série A. Mas agora não pensamos na Copa do Brasil. Agora temos o jogo de domingo que é mais importante e temos que ganhar. E depois na Libertadores", finalizou Paolo.