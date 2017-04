Contra Botafogo, Fla busca manter invencibilidade em clássicos na temporada

(Foto: Arte/VAVEL Brasil)

O Flamengo volta a campo nesse domingo (23) para jogar mais um clássico em 2017, dessa vez pela fase semifinal do Campeonato Carioca, e manter a invencibilidade contra os grandes do Rio de Janeiro, agora diante do Botafogo.

O primeiro clássico foi exatamente contra o adversário do próximo domingo. O confronto marcado por confusão e morte de um torcedor alvinegro no Estádio Nilton Santos acabou com vitória rubro-negra por 2 a 1, com gols de Guerrero e Éverton.

No segundo clássico, o famoso "Clássico dos Milhões", contra o Vasco da Gama, pela semifinal da Taça Guanabara. O jogo realizado em Volta Redonda acabou com vitória do clube da Gávea por 1 a 0, com gol de pênalti de Diego. Com isso, o Mengão garantiu passaporte para mais um clássico.

Na decisão da Taça Guanabara, o histórico e glorioso Fla-Flu no Nilton Santos. O jogo foi espetacular do início ao fim. O Fluminense abriu o placar com Wellington, mas viu o Flamengo virar com Arão e Éverton. O Tricolor virou novamente, com gols de Henrique Dourado, de pênalti, e Lucas. Tudo isso na primeira etapa. No finzinho, Paolo Guerrero em uma cobrança de falta magistral empatou o clássico em 3 a 3, levando assim a vaga para os pênaltis. Na decisão, Réver e Vaz perderam para o Rubro-negro e a equipe de Laranjeiras converteu todas, se sagrando campeã.

Na sequência o Flamengo encarou o Vasco novamente, dessa vez no Mané Garrincha em Brasília. O jogo foi marcado por muita polêmica. O Cruz-maltino abriu o placar com Yago Pikachu. Luís Fabiano foi expulso por peitar o árbitro e aí se iniciou a reação do Urubu. Arão de cabeça empatou e Orlando Berrío fez um lindo gol para virar o clássico. No fim, a polêmica. Nenê cruzou e a bola bateu na barriga de Renê, lateral do Flamengo. O juiz assinalou pênalti erroneamente e o Vasco empatou o jogo, dando assim números finais ao clássico.

No penúltimo clássico, o adversário foi o Fluminense em Cariacica. O Fla não teve Guerrero, Éverton e Réver no jogo. Já o Flu foi todo reserva. O duelo foi truncado, mas o Tricolor se sobressaiu diante do clube da Gávea. Já no segundo tempo, Wendel abriu o placar para o time das Laranjeiras. O Fla empatou no finzinho com William Arão, de cabeça.

No último clássico, no Maracanã, novamente contra o Vasco pela semifinal da Taça Rio, talvez o mais feio dos clássicos disputados pelo Flamengo. O jogo acabou 0 a 0 apesar da pequena superioridade do Rubro-negro. Com o placar, o Cruz-maltino avançou para a decisão.

Nesse domingo (23), o Flamengo joga seu sétimo clássico na temporada em busca de uma vaga na grande decisão do estadual e de manter sua invencibilidade.