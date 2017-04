Resultado e Gols jogo Flamengo 2x1 Botafogo no Campeonato Carioca 2017

Google Plus

Botafogo agora se concentra para a fase final de grupos da Libertadores, e para o começo do campeonato Brasileiro

Flamengo classificado para a final do campeonato Carioca.

O adversário será o Fluminense, primeiro jogo no próximo domingo!

O 1x0 para Flamengo

O 2x0 para Flamengo

Pega essa, Gatito!



Guerrero (2x)!



48- Acaba o jogo no Maracanã. Flamengo 2x1 Botafogo. Gols: Guerrero (2) Sassá (1)

47- Camilo tenta outro cruzamento e Rever afasta para escanteio. Vem bola na área. Na cobrança de escanteio afasta Willian Arão

46- Victor Luis tenta o cruzamento na área, Rever sobe e afasta de cabeça

45- Camilo tenta avançar pela esquerda, mas é desarmado por Rafael Vaz

44- 3 minutos de acréscimo

43- Botafogo vai em busca do empate no Maracanã. Pressão do Fogão!!

41- GOOOOOL do BOTAFOGO ! SASSÁ

Atacante do Botafogo desloca o goleiro Muralha e diminui no maracanã

40 Pênalti para o Botafogo!!!

Rever desloca o Sassá dentro da área e o juiz marca o pênalti !!!

Substituição no Flamengo

SAI: Gabriel

ENTRA: Mancuello

Substituição no Botafogo

SAI: Rodrigo Lindoso

ENTRA: Gilson

39- UHHHH FLAMENGO!

Guerrero, recebe otimo lançamento de Bérrio, driblar o goleiro Gatito Fernandes e finaliza, mas Emerson Silva tira o gol em cima da linha !!

Quase o terceiro gol do atacante peruano !

38- Na cobrança de escanteio, Emerson Silva afasta o perigo.

37- Em grande contra ataque, Willian Arão lança Bérrio. Atacante colombiano chega na linha de fundo cruza, mas a zaga do Botafogo afasta o perigo. Escanteio para o Flamengo

36- Na cobrança de escanteio, Rafael Vaz sobre de cabeça e afasta o perigo

35- UHH Botafogo!

Guilherme avança pela direita, dribla Willian Arão e finaliza em cima de Marcio Araujo. Escanteio para o Botafogo

33- UHH Botafogo

Em saída errada de Marcio Araujo, Camilo rouba a bola e toca para Rodrigo Pimpão, atacante finaliza para bola defesa de Alex Muralha

31- Na cobrança de escanteio, Rever sobre e afasta o perigo!

30- Rodrigo Pimpão tenta o cruzamento na direita, mas é travado pelo Renê. Escanteio para o Botafogo

29- Rafael Vaz tenta um lançamento para o Berrío, mas a bola vai direto nas mão de Gatito Fernandes.

Substituição no Flamengo!

SAI: Romulo

ENTRA: Berrío

27- Botafogo sentiu o segundo gol, equipe tem muita dificuldades para sair da boa marcação do Flamengo

Substituição no Flamengo!

SAI: Everton

ENTRA: Renê

24- Sassá recebe na entrada da área, mas é desarmado pelo Rever !

23- Guilherme avança pela esquerda e cruza, mas a bola passa cruza toda a área e ninguém chega para finalizar

Substituição no Botafogo!

SAI: Dudu Cearense e Roger

ENTRA: Guilherme e Sassá

19- GOOOOOOOOL DO FLAMENGO! GUERRERO

Na cobrança do pênalti, Guerrero chuta no meio do gol e faz segundo do Flamengo

18- É pênalti para o Flamengo!

Na cobrança de falta, Trauco cruza na área. Evento pega o rebote e finaliza. A bola bate nas mão de Fernandes e o juiz marca a penalidade

17- Em contra ataque, Willian Arão tenta o passe para Gabriel. Mas Dudu Cearense intercepta a bola com a mão. Falta para o Flamengo e vem bola na área do Botafogo

15- Flamengo agora recua e deixa a posse de bola com o Botafogo

14- UHHH Flamengo

Trauco recebe na entrada da área e finaliza para boa defesa do goleiro Gatito Fernandes

13- Chove forte no maracanã !!!

12- Eventon esta caído no gramado, atacante do Flamengo se choca com lateral botafoguense Fernandes

09- Flamengo começa melhor o segundo tempo, além do gol já criou duas oportunidades clara

08 - Willian Arão toca para Guerrero, mas atacante peruano é desarmado pela zaga do Botafogo

07- UHH Flamengo!

Eventon avança de novo pela direta e cruza para Gabriel. Atacante cabeceia para fora!

05- Botafogo responde!

Victor Luis avança pela esquerda e finaliza para fora!

03 - GOOOOOOOOOLLLL DO FLAMENGO! Guerrero!

Everton avança pela direita e cruza para Gabriel, Victor Luiz chega primeiro e afasta mal, a bola acaba sobrando para o atacante peruano que só finaliza para o GOL. Abre o placar no Maracanã o Flamengo!

01- Flamengo começa o segundo tempo em cima do Botafogo

Começa o segundo tempo, Flamengo 0x0 Botafogo

Equipes de volta ao gramado do Maracanã

Acaba o Primeiro tempo, Flamengo 0x0 Botafogo. Com esse resultado Flamengo está se classificando para a final por ter a melhor campanha

46- Emerson Silva faz lançamento de muito longe nas mão de Alex Muralha

45- Botafogo tenta o atacante com Camilo, mas meia é desarmado por Márcio Araújo

2 Minutos de acrescimo

43- Na cobrança de falta, Alex Muralha sai do gol e sofre falta do zagueiro Joel Carli

42- Victor Luis avança pela esquerda, mas é derrubado por Romulo. Vem bola na área do Flamengo

40- GOLLL do FLAMENGO ! IMPEDIDO

Everton recebe na esquerda, e toca para Gabriel. Atacante do Flamengo em posição irregular finaliza para as redes. Gol bem anulado do maracanã

39- Começa a chover forte no maracanã

37- Pará recebe na esquerda e cruza, Romulo cabeceia para fora sem sustos para o goleiro Gatito Fernandes

36- Rodrigo Pimpão recebe do Camilo e finaliza para fora. Sem susto para o goleiro Alex Muralha

35- Na cobrança de falta, Victor Luiz acerta a barreira!

34- Falta perigosa para o Botafogo, Victor Luiz na bola

Cartão Amarelo para Everton

Atacante do Flamengo faz falta dura em Fernandes

32- UHH Flamengo!

Trauco avança pela esquerda e cruza na área, Gatito Fernandez rebate mal e bola sobra para Everton. Atacante do Flamengo domina e finaliza para fora! Quase gol do Mengão

31- Romulo recebe na entrada da área e finaliza nas mão de Gatito Fernandez

30- Willian Arão recebe em profundidade, mas finaliza para fora!

29- Lindo drible!

Camilo aplica um belo chapel para cima do Willian Arão

27- Na cobrança de escanteio, Joel Carli sobre e afasta o perigo

26- Willian Arão avança pela direira, mas é desarmado por Victor Luis.

Escanteio para o Flamengo

Cartão Amarelo para Joel Carli

Zagueiro do Botafogo faz falta dura em Guerrero

23- Parou!

Emerson Silva lança Camilo pela esquerda, mas meia botafoguense desloca Pará no alto e faz a falta

22- Na cobrança de falta, Pará cruza na área e Dudu Cearense afasta o perigo

21- Guerrero recebe na entrada da área, mas Everton Silva chega por trás e faz a falta. Perigo para o gol do Botafogo

19- Flamengo com as principais chances da partidas. Principalmente em jogadas pelas laterais com Gabriel e Trauco

17- Gatito Fernández!!!

Trauco avança pela esquerda e cruza, Willian Arão domina no peito e toca para Guerrero. Atacante peruano finaliza no cantinho esquerdo para grande defesa de Gatito Fernandez. Quase gol do Flamengo

Cartão Amarelo para Guerrero!

Por falta dura em Victor Luis

13- Rodrigo Pimpão tenta o lançamento mas a bola fica nas mão do goleiro Alex Muralha

12- Flamengo começa a dominar as principais jogadas da partida

Cartão Amarelo para Camilo!

Meio campo do botafogo faz falta dura em Marcio Araújo

09- Quase Guerrero!

Willian Arão avança e toca para Gabriel, atacante rugro negro domina e cruza na área. A bola passa pelo atacante peruano e sai pela linha de fundo. Flamengo chega bem pelas laterais

07- UHHH Flamengo!

Trauco avança pela esquerda e cruza na área. Atacante Everton antecipa o zagueiro o zagueiro Emerson e cabeceia pra fora !!!

05- Gabriel avança pela esquerda, mas é desarmado pelo lateral botafoguense Victor Luis

03- Botafogo começa a partida com a posse de bola, Flamengo marca atras do meio de campo

02- Camilo cobra falta na área. A zaga do Flamengo rebate, João Paulo domina e finaliza para fora

01- Jogo começa bastante disputado. Duas faltas em menos de um minuto

Começa o jogo no Maracanã Flamengo 0x0 Botafogo. Vale vaga para final do campeonato Carioca

1 minuto de silencio sendo respeitado no maracanã

Jogadores perfilados na entrada do túnel do Maracanã. Daqui a pouco a bola vai rolar para semifinal do campeonato carioca

Com a lesão de útima hora do Donatti, Flamengo não tem zagueiros no banco de reserva. Caso Zé Ricardo precise de alguem na posição, terá que improvisar.

ARBITRAGEM

Arbitro principal: Leonardo Garcia Cavaleiro

Auxiliar 1: Luiz Claudio Regazone

Auxiliar 2: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

4° Arbitro: Daniel de Oliveira Alves Pereira

Bando do Botafogo: Helton Leite, Igor Rabello, Gilson, Matheus Fernandes, Sassá, Pachu e Guilherme

Botafogo escalado: Gatito Fernández, Fernandes, Joel Carli, Emerson Silva, Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Dudu Cearense, João Paulo, Camilo; Pimpão e Roger.

Banco do Flamengo: Thiago, Renê, Cuellar, Mancuello, Matheus Savio, Berrío e Damião

Donatti é a baixa de ultima hora do Flamengo, zagueiro argentino foi cortado com dores musculares

Flamengo escalado: Alex Muralha; Trauco, Rafael Vaz, Réver e Para; Márcio Araujo, Willian Arão e Romulo; Éverton, Gabriel e Guerrero

Jogo Flamengo x Botafogo ao vivo

Diego está no Maracanã para apoiar seus companheiros. Meio campista é o grande desfalque do Flamengo para a partida de hoje!

Abaixo, gols do ultimo jogo entre Botafogo 1x2 Flamengo



Botafogo chegando ao estádio neste exato momento também.

Equipe do Flamengo acaba de chegar no Maracanã.

Dois tabus em jogo:

Flamengo não chega a final do campeonato estadual deste de 2014. Botafogo não vence o rugro- negro a dois anos.

Só um tabu será quebrado na tarde deste domingo no maracanã

Desfalques Botafogo: Gustavo Bochecha, Jonas, Marcinho e Leandrinho (Machucados) Jefferson, Luis Ricardo, Montillo e Airton (melhorando forma física) Bruno Silva e Marcelo (Suspenso )

Provável Botafogo: Gatito Fernández; Fernandes, Carli, Emerson Silva, Victor Luis; Lindoso, Dudu Cearense, João Paulo, Camilo; Pimpão e Roger

Desfalques Flamengo: Conca e Diego (machucados) Thiago Santos (Melhorando forma física)

Provável Flamengo: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz, Trauco; Márcio Araújo, William Arão, Romulo; Gabriel , Everton e Guerrero.

Flamengo teve a semana livre para treinar. Em entrevista na manhã deste sábado no CT do Flamengo, o goleiro Alex muralha declara "Sabemos que muitas coisas podem acontecer em clássico. Trabalhamos bem durante essa semana, todos focados e bem concentrados'

Botafogo vem com força máxima para a partida. Alvinegros chegaram ontem ao Rio de Janeiro depois de uma viagem desgastante do Equador para o Brasil, onde a equipe empatou em 1x1 contra o Barcelona-EQU pela Libertadores da America

Flamengo por ter a melhor campanha tem a vantagem do empate nesta tarde. Caso o jogo termine empatado, os rubro-negro estão classificados para a final do estadual.

A partida entre Flamengo x Botafogo é valida pela semifinais do campeonato Carioca. O jogo acontece neste domingo no estádio do Maracanã ás 16h00.