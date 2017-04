Adidas explica logo descentralizado no uniforme do Flamengo: "Visibilidade televisiva"

Google Plus

Adidas explica logotipo descentralizado no uniforme do Flamengo: "Visibilidade televisiva"

O Flamengo lançou nesta terça-feira (25) seu novo uniforme para a temporada 2017. Entre elogios e euforia de parte da torcida rubro-negra, uma reclamação: o fato do logotipo da Caixa, patrocinadora presente no peito da camisa, estar descentralizado à faixa preta que cobre a mesma região no uniforme.

Através de sua rede social, a fornecedora alemã Adidas - responsável pela confecção do uniforme - respondeu sobre o caso e alegou que o posicionamento se deve a "visibilidade televisa".

"É um pedido do patrocinador do clube para que haja visibilidade televisiva", afirmou através de seu Twitter oficial, em resposta a um torcedor rubro-negro.

A grande diferença do novo uniforme rubro-negro ficar por conta exatamente das listras estarem mais grossas. Na gola, referência ao uniforme utilizado pela Alemanha na Copa do Mundo de 2014, seleção que também tem a Adidas como fornecedora. Diego e Willian Arão foram os modelos escolhidos para o lançamento.

Tendência é que o Flamengo estreie o uniforme contra a Universidad Católica, pela Libertadores, no Maracanã. Venda deverá ser iniciada nesta quarta-feira, com o preço de R$ 250 para adultos e R$ 230 para mulheres e crianças.