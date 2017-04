Após campanha nas redes sociais, Flamengo divulga novo uniforme inspirado nos anos 80

Diego e Willian Arão foram os escolhidos para modelar a campanha do novo uniforme

Na tarde de terça (25), o Flamengo divulgou nas redes sociais sua nova vestimenta rubro-negra. A campanha #EuSou foi a responsável pela divulgação do uniforme, contando com a participação da torcida nas mídias sociais para ‘desbloquear’ a camisa. A cada tweet postado com uma declaração de amor ao clube e a hashtag #EuSou, mais próxima a torcida ficaria da revelação do novo uniforme.

A nova camisa rubro-negra muito se assemelha ao modelo usado pelo clube na conquista da Copa União de 1987. Luiz Gaspar, responsável pelo futebol da Adidas Brasil, declarou que “as listras mais largas relembram grandes títulos e alegrias daquela época (década de 80)”. Uma das novidades da peça é o modelo de gola Henley, que mistura a gola clássica com a gola polo.

Nova vestimente rubro-negra faz referência à vitoriosa década de 80

A camisa custará R$249,99 (modelo masculino) e R$229,99 (modelos feminino e infantil). Na quarta-feira, 26 de abril, começam as vendas em ecommerce, lojas da Adidas e lojas oficiais do Flamengo. A partir do dia 3 de maio, a peça estará disponível em diversas lojas do varejo esportivo ao redor do país.

A estreia do novo manto ocorre na quarta-feira (3), em partida válida pela Libertadores contra a Universidad Católica, no Maracanã.