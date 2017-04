Jogo Fluminense x Flamengo AO VIVO agora na final do Campeonato Carioca 2017 (0-0)

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL! Acompanhe por aqui o pré-live de Fluminense x Flamengo ao vivo, a primeira partida da final do Campeonato Carioca, que será disputada no Maracanã, às 16h (horário de Brasília). Fique conosco na VAVEL Brasil aqui!

Na última quarta-feira, as duas equipes entraram em campo por competições distintas. O Flamengo enfrentou o Atlético-Pr, partida válida pela fase da grupos da Copa Libertadores. Os atleticanos saíram vencedores por 2 a 1.

Guerrero marcou o gol rubro-negro. Já o Fluminense, levou uma equipe toda reserva para a partida contra o Brasil-RS, pela última rodada da fase classificatória da Primeira Liga. Com o empate em 1 a 1, o Tricolor se classificou no critério de desempate por não ter recebido cartão vermelho durante a primeira fase.

Fluminense e Flamengo passaram com certa tranquilidade pelas semifinais e vão se reencontrar na decisão do Campeonato Carioca a partir deste domingo. Os rivais, que foram finalistas da Taça Guanabara - empataram por 3 a 3 e o Tricolor levou a melhor nos pênaltis -, chegam na final como as principais forças do Estadual do Rio.

Vale lembrar que o clássico tem dois grandes desfalques. O Flamengo não conta com Diego, lesionado, enquanto o Fluminense não tem Gustavo Scarpa no time há um certo tempo. Do lado rubro-negro, Everton não jogou na última quarta e deve voltar com opção no banco de reservas.

As equipes chegam à decisão vivendo uma situação inédita: diferente dos anos anteriores, a final não será realizada entre os campeões de turno.

Fluminense x Flamengo ao vivo

Vencedor da Taça Guanabara, o Fluminense terá pela frente um Flamengo que não levantou taças no Estadual - mas gabarita-se por ter a melhor campanha da primeira fase.

No histórico do confronto Fluminense x Flamengo, o Rubro-Negro leva vantagem diante do rival: em 399 partidas, 144 vitórias para o Fla, 129 empates e 126 triunfos do Flu.

Já em decisões estaduais, vantagem para o Tricolor. O Fluminense levou a melhor em cinco oportunidades, sendo elas nos anos de 36, 41, 73, 84 e 95. Já o Flamengo foi melhor em 63, 72 e 91.

Donos das melhores campanhas no Rio, Fluminense e Flamengo se igualam também em confrontos diretos nesta temporada. Foram dois confrontos, ambos pelo Estadual, e dois empates.

Abel Braga é o grande responsável pelo mudança de postura do clube. Sem grandes reforços ou investimentos, o treinador apostou na base e está colhendo os frutos.

Abel terá apenas um grande desfalque: Gustavo Scarpa, camisa 10 e principal jogador da equipe, mas que está tendo sua ausência bem suprida por Richarlison.

Jogo Flamengo ao vivo hoje

Sem surpresas, o Fluminense deve entrar em campo com: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Wendel e Sornoza; Wellington, Richarlison e Henrique Dourado.

Problemas e soluções para Zé Ricardo. Desfalque na derrota por 2 a 1 para o Atlético-PR, nesta quarta-feira, pela Libertadores, o meia Éverton foi liberado pelo departamento médico e está a disposição do treinador para a final.

Zé Ricardo, no entanto, declarou que vai esperar para avaliar sua condições física e não garantiu a escalação do jogador para o clássico.

Por outro lado, o desfalque confirmado fica por conta do meia Ederson, que se recupera de uma série de lesões na perna esquerda e ainda não jogou uma partida oficial em 2017.

O Flamengo para o clássico de domingo teria: Alex Muralha, Pará, Rever, Rafael Vaz e Renê; Márcio Araújo, Rômulo, Willian Arão, Miguel Trauco e Gabriel; Paolo Guerrero.