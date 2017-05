Protagonismo e gol 200 na Libertadores: Guerrero celebra marca histórica no Flamengo

Paolo fez a festa de 40 milhões de torcedores espalhados pelo mundo | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Assumindo cada vez mais o papel de protagonista após a lesão de Diego, Paolo Guerrero segue mantendo suas atuações em alto nível. Nesta quarta-feira (3), durante a vitória contra a Universidad Católica-CHI, o peruano finalizou 14 vezes e marcou o segundo gol no triunfo por 3 a 1, que colocou o Flamengo na liderança do Grupo 4 da Libertadores com nove pontos.

Não foi um gol qualquer. O atacante enfim colocou seu nome na história rubro-negra ao marcar o 200° tento flamenguista na Libertadores. ”Fico muito orgulhoso por fazer parte desse clube. Estar dentro da historia do clube é uma motivação especial. Espero que eu siga fazendo gols e ajudando o time que é o mais importante”, destacou.

Após primeiro tempo em 0 a 0, Rodinei abriu o placar no início da etapa complementar; no entanto, Santiago Silva empatou para os visitantes. Empurrados pela torcida, a equipe carioca não desistiu, a estrela de Guerrero brilhou e recolocou o Fla à frente no placar. Na sequência, Trauco definiu a terceira vitória do clube na competição.

“Foi um gol muito importante (o segundo). A gente não desistiu. O grupo mostrou muito caráter depois que tomamos 1 a 1. A gente luta, joga, estamos tendo jogos muito intensos e decisivos. O grupo está de parabéns e pode mostrar mais uma vez que temos raça, lutamos até o final e não desistimos. Esse segundo gol foi importante para dar tranquilidade e buscar o terceiro”, ressaltou o camisa 9.

Mais de 60 mil rubro-negros estiveram presentes no Maracanã, empurrando o time do início ao fim. Depois do confronto, Guerrero tratou de elogiar a torcida. “Ajuda muito a gente no campo, os cantos muito altos, a empolgação. Os torcedores confiarem em mim me dá uma motivação para seguir. Meus companheiros também”, complementou.

Chute seco, firme e rasteiro: Guerrero recolocou o Fla a frente do placar | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Confira outros trechos da entrevista de Guerrero:

- Estilo de jogo:

"Tento procurar a bola, sair um pouco da área, ajudar meus companheiros, criar espaços para as infiltrações de Arão, Mancuello, Gabriel. Criar um pouco de dúvida nos zagueiros. Eu tenho que continuar da mesma forma quando o Diego voltar. Seguir buscando o jogo, mexer. criar dúvida nos zagueiros. Eu gosto de não só esperar a bola chegar."

- Tranquilidade em jogos decisivos:

"Me sinto tranquilo. O time me passa muita tranquilidade, vejo o semblante dos meus companheiros e me sinto muito à vontade. Todo mundo ajuda muito o time e isso é importante nesse grupo. elenco muito forte e qualificado."