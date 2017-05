Gepe alerta para final: torcedores do Fla identificados no setor do Fluminense serão removidos

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Fla-Flu da final do Campeonato Carioca está cercado de polêmicas mesmo antes da bola rolar. O problema da vez fica por conta da carga de ingressos: o lado rubro-negro esgotou todos os seus três setores nesta quinta-feira, enquanto ainda há bilhetes do lado tricolor. Nas redes sociais, há movimentação de torcedores do Flamengo para comprar entradas no setor exclusivo do Fluminense, o que está gerando confusão.

Em contato com a VAVEL Brasil, Major Silvio Luiz, comandante do Gepe, declarou que o grupamento está ciente da prática e tomando providências para impedir exaltações. Segundo ele, os torcedores identificados serão removidos do estádio e não realocados para a torcida adversária.

“Isso não é uma prática nova. As duas torcidas tem conhecimento de que, caso detectado, será imediatamente retirado do estádio. Isso não é novidade, já aconteceu em outros jogos e já retiramos grupos de torcedores do estádio. É importante frisar que o torcedor não será remanejado para a torcida adversária, mas sim retirado do estádio”

Outra polêmica ficou por conta do vice-presidente rubro-negro Rafael Strauch que, através de sua rede social, perguntou ao perfil oficial do Fluminense se "não topariam passar a torcida para o camarote e liberar o setor Sul para o Flamengo". Logo depois, se desculpou. Major Silvio declarou não ter conhecimento sobre a postagem, mas a classificou como lamentável.

“Começamos a tomar cuidado com esse tipo de prática (compra de setores do adversário) quando tomamos conhecimento que os setores do Flamengo já haviam sido esgotados. Não tenho conhecimento sobre a postagem do dirigente. Se for verdade, é lamentável, pois são pessoas que deveriam zelar pela segurança”, declarou o comandante.

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (7), às 16h, no Maracanã, pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Por ter vencido a ida por 1 a 0, o rubro-negro pode até empatar que será campeão. Caso o Tricolor vença por um gol de diferença, levará a disputa para os pênaltis.