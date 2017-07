Éverton Ribeiro joga 75 minutos e dá assistência, mas estreia pelo Flamengo é sem brilho

Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia

Éverton Ribeiro fez sua estreia no último domingo (25) pelo Flamengo na vitória por 1 a 0 contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Na segunda etapa, meia contribuiu com uma assistência para o gol do colombiano Berrío. Apesar de não ter brilhado, os torcedores rubro-negros tiveram um aperitivo de como será o comportamento do jogador em campo, que são os dribles em velocidade sempre na direção do gol, com ousadia.

Pelo lado direito, tentou dribles e arriscou um balão, sem sucesso. Porém não desistiu e partia para cima do adversário a todo momento. Conseguiu levar as jogadas para o meio por algumas vezes e achou Sávio em duas vezes com belos lançamentos. O garoto não aproveitou, assim como a maioria do time, que, apesar de ter ganho, jogou muito mal diante do Bahia.

Se não sobressaiu na individualidade, o camisa 7 mostrou bom entrosamento com Diego e tentou armar jogadas pelo corredor direito com Rodinei. Após o jogo, mostrou características que pode apresentar um diferencial ao Flamengo. E mostrou otimismo em relação ao seu futuro dentro do clube.

“Minha característica é poder abrir a defesa com dribles, passes rápidos. Eu tenho muito a acrescentar, junto com a movimentação que já é muito bem feita pela equipe. O entrosamento vai acontecer o mais rápido possível para a gente continuar nessa sequência”, afirmou Éverton Ribeiro.

O lance de maior perigo do meia aconteceu no segundo tempo, quando bateu uma falta que quase terminou em gol de Guerrero. O peruano não conseguiu completar. Um minuto após o lance, Berrío substituiu Willian Arão, e Éverton acabou ficando mais centralizado, ajudando Diego na criação das jogadas. Porém, desgastado, o meia permaneceu apenas mais 12 minutos em campo, quando foi substituído para a entrada do volante colombiano Cuéllar.

Um dos craques do Flamengo, Diego qualificou Éverton Ribeiro como "fundamental" para o rubro-negro seguir firme e forte em busca de algum título na temporada.

“É um jogador diferenciado, sem dúvida nenhuma. Pelo que já fez no futebol, principalmente no futebol brasileiro, merece todo nosso respeito. É um prazer poder contar com ele no nosso grupo. Um jogador de uma técnica muito grande, passe muito bom, movimentação. Nos traz muita qualidade, além da dedicação que teve hoje no jogo. Vai ser fundamental na nossa trajetória”, afirmou.

Paolo Guerrero também encheu Éverton de elogios. Além disso, o peruano tratou de definir o meia-atacante em campo.

“É um grande jogador, teve uma grande atuação. A marcação também tem que ir nele, porque sabe que é um jogador que pode decidir a qualquer momento. Isso é bom, porque tira um pouco o foco do Diego, de mim, que estamos na frente. Um canhoto com muita técnica, habilidoso, rápido. A gente sabe que em qualquer momento pode decidir o jogo", declarou.

Éverton Ribeiro mostrou consciência ao comentar que precisa melhorar nos jogos seguintes com o ganho de ritmo de jogo. Ainda assim, mostrou contentamento em estrear com a camisa do Flamengo no Campeonato Brasileiro.

“Tenho muito que melhorar ainda meu ritmo de jogo, entrosamento com meus companheiros. Mas foi uma estreia com vitória importante que nos coloca lá em cima na tabela. Temos que vencer, às vezes jogando bem, outras oscilando um pouco, mas a vitória é sempre importante. É mais questão de se encontrar no campo, saber os movimentos dos companheiros. Mas isso, com a qualidade que a equipe tem, vai me ajudar e fazer ficar fácil rapidamente”, concluiu.

A próxima partida da equipe carioca pelo Campeonato Brasileiro é contra o São Paulo, na Ilha do Urubu, às 16h no próximo domingo (2). Na próxima quarta-feira (28), às 21h45, o Flamengo recebe outro paulista, o Santos, também na Ilha, pelas quartas de final da Copa do Brasil.