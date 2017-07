Resultado Flamengo x Santos na Copa do Brasil 2017 (2-0)

INCIDENCIAS: Primeiro jogo das quartas-de-final da Copa do Brasil entre Flamengo e Santos. Partida realizada no Estádio Ilha do Urubu, na Ilha do Governador.

Torcedor, ficamos por aqui. Foi um prazer ter acompanhado Flamengo 2 a 0 Santos pela Copa do Brasil. Até a próxima!!!

FIM DE JOGO NA ILHA DO URUBU!! O Flamengo derrota o Santos por 2 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil

46' CARTÃO AMARELO para Lucas Veríssimo, do Santos

46' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: Sai: Paolo Guerrero; Entra: Leandro Damião

O árbitro sinaliza três minutos de acréscimo

42' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO FLAMENGO!! E QUE GOLAÇO DE CUÉLLAR!! Guerrero é lançado no lado esquedo, tenta limpar Lucas Veríssimo, mas não consegue. Com isso, ele toca para trás para Gustavo Cuéllar dominar e soltar um pombo sem asa no ângulo de Vanderlei!!

40' Santos toca a bola sem objetividade pelo lado esquerdo do campo e Vinicius Jr rouba a bola de Caju. No contra-ataque, Copete puxa o jogador e faz falta

38' Flamengo sente o cansaço e diminui muito o ritmo nos últimos minutos

36' TRAUCO!! Lucas Lima cobra falta dentro da área, Thiago Ribeiro desvia e Miguel Trauco dá um corte na bola, evitando que ela entrasse no gol

SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: Sai: Bruno Henrique; Entra: Thiago Ribeiro

34' Em uma disputa com Rafael Vaz, Bruno Henrique leva a pior e está caído no chão reclamando de dores

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: Sai: Orlando Berrío; Entra: Vinícius Júnior

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: Sai: Juan; Entra: Rafael Vaz

31' VANDERLEI!!! Diego rouba a bola de Caju e lança para Éverton que saiu no mano a mano com Vanderlei. O goleiro, mais uma vez, se dá bem sobre os jogadores do Flamengo.

29' Santos sai em rápido contra-ataque: Lucas Lima lança Bruno Henrique na direita, que toca rasteiro para Vitor Bueno. Pará chega antes do jogador santista e afasta a bola para longe

28' Vitor Bueno arrisca de longe mas a bola explode em Réver

Torcida do Flamengo pede a entrada de Vinícius Junior

25' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: Sai: Jean Mota; Entra: Caju

25' Bruno Henrique é acionado em profundidade mas Thiago sai bem do gol e encaixa a bola sem problemas

22' Bruno Henrique faz bela jogada, cruza e tem a bola afastada pela defesa do Flamengo. Na sobra, Renato lança de primeira para Copete, que tenta uma bicicleta mas a bola vai longe do gol

20' O Flamengo responde! Berrío dá um perigoso cabeceiro após um cruzamento vindo da esquerda, mas a bola acaba indo pelo lado do gol de Vanderlei

19' GOL ANULADO: após a cobrança de escanteio, Lucas Veríssimo escora de cabeça para Copete, que completa para as redes, mas estava em posição irregular.

18' Copete faz bela jogada pelo lado esquerdo e Trauco corta para escanteio o cruzamento do jogador santista

17' Após escanteio cobrado pro Diego, o Santos tenta sair em velocidade, mas Leandro Donizete perde a bola para Cuellar e acaba sobrando para Berrío, que, sozinho, isola a bola longe da meta de Vanderlei

15' O Santos finalmente consegue construir uma jogada: Lucas Lima lança para Copete, que entra sozinho pelo lado esquerdo, mas acaba cruzando em cima do zagueiro Juan

13' Trauco corta pelo meio e toca pra Guerrero, que disputa a bola com dois jogadores e a bola acaba sobrando para Diego. Antes de conseguir chutar, David Braz dá um corte providencial e afasta para escanteio

11' O Flamengo joga muito nesse segundo tempo. Éverton sofre falta do lado esquerdo do campo. Lá vem bola na área!

9' VAN-DER-LEI!!!! Diego dá uma cavada para Berrío, que vence de Jean Mota e tenta uma linda bicicleta. Vanderlei se estica todo e faz uma defesa mais linda ainda. Que lance na Ilha do Urubu!!

8' ABAFA DO FLAMENGO! Após cobrança de escanteio, Éverton entra sozinho pelo lado esquerdo mas Lucas Veríssimo corte a bola em direção à lateral

7' Flamengo abusa das bolas levantadas para a área. Dessa vez, Victor Ferraz corta cruzamento de Diego

6' Diego cobra falta para dentro da área mas Bruno Henrique afasta

4' Trauco e Éverton invertem de posição mas não conseguem passar da defesa do Santos

1' Lucas Lima lança em profundidade para Vitor Bueno, que chegaria sozinho para marcar. Thiago, porém, sai do gol e afasta a bola para longe

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!!

SUBTITUIÇÃO NO SANTOS: Sai: Kayke; Entra: Vitor Bueno

Flamengo marca o meio campo do Santos muito bem e por isso mata qualquer tentativa de jogada do time. Lucas Lima e Renato sumidos do jogo por conta da forte marcação rubro negra

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!!

46' Kayke faz bonita jogada pela esquerda e toca para Lucas Lima. Na linha de fundo, o jogador se desequilibra e cruza nos pés de Juan

44' Renato dá belo lançamento para Copete, que entra sozinho entre a defesa do Flamengo. O jogador santista domina errado, se desequilibra e chuta na mão de Thiago

43' Guerrero arrisca de longe, mas a bola vai pelo lado da meta de Vanderlei

42' Jean Mota cobra escanteio na cabeça de David Braz, que erra a tentativa de cabeceio e a bola sai pelo lado lateral

41' Márcio Araújo acha Pará livre no lado direito. O lateral cruza para Guerrero, que faz falta em cima de Lucas Veríssimo

39' Lucas Lima faz bonita jogada pela direita e cruza para Kayke, que aproveita um cochilo de Juan e Thiago, mas chuta em cima de Réver, que afastou o perigo.

38' CARTÃO AMARELO: para Márcio Araújo, do Flamengo.

37' Berrío rouba a bola de Renato e consegue armar um contra-ataque de 4 contra 3. Diego, porém, tenta uma cavadinha para Guerrero mas errou o passe e desperdiçou uma bela chance.

35' Lucas Lima lança Bruno Henrique no lado direito, sozinho. O cruzamento ia na cabeça de Kayke, mas Juan conseguiu afastar antes.

33' Bruno Henrique é a principal arma santista. Dessa vez, ele cruzou para Copete, que não conseguiu escorar com qualidade para Kayke

32' Bruno Henrique dá lindo passe para Victor Ferraz, que cruzou rasteiro para o meio da área. Kayke erra o domínio e deixa a bola escapar para a zaga do Flamengo

31' Guerrero dá uma sapatada de fora de área e Vanderlei defende em dois tempos.

29' Éverton tem liberdade mais uma vez pelo lado esquerdo e cruza para o meio da área. Lucas Veríssimo corta mais uma vez para escanteio.

28' Leandro Donizete arrisca de longe e a bola vai pelo lado da meta de Thiago.

26' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO FLAMENGO!!!! É DE ÉVERTON!!! Réver toca para Guerrero que ajeita de calcanhar para Éverton chutar no ângulo, mesmo de perna direita, do gol de Vanderlei. 1 a 0 pro Flamengo!!

Posse de bola - Flamengo 54% x 46% Santos

25' Berrío e Pará fazem bela jogada pelo lado direito, e o lateral cruza para Guerrero, que dominou no peito e isolou a bola longe da meta de Vanderlei

23' Éverton é o principal jogador do Flamengo até aqui. Conseguiu sair várias vezes com espaço no contra-ataque, mas peca nos passes visando Guerrero.

20' No contra-ataque, Éverton toca para Diego que teve seu cruzamento parado, mais uma vez, pela defesa do Santos.

18' VANDERLEI DE NOVO!!! Diego dá lindo para Berrío, que apareceu nas costas da defesa do Santos. O colombiano chutou sozinho mas parou em mais uma grande defesa do goleiro.

17' Santos aumenta a pressão no campo do Flamengo, que não consegue sair da defesa com a bola no chão

16' Guerrero consegue fazer o pivô em cima de Lucas Veríssimo dentro da área mas não consegue passar de David Braz, que joga a bola para a lateral

15' Jogo se torna bem mais movimentado nos últimos 5 minutos

13' Lucas Lima cobra falta e após confusão na área, a bola é afastada pela defesa do Flamengo e cai nos pés de Éverton, que puxa com velocidade pelo lado esquerdo e tentou cruzar para Guerrero, que parou em um corte providencial de Lucas Veríssimo

11' VANDERLEI!!! Éverton dá um lindo lançamento para Berrío, que tem tempo de dominar e cortar Jean Mota, e chuta no canto para boa defesa do arqueiro santista.

10' Santos consegue uma bonita jogada com Lucas Lima e Copete, que deu corte em Pará. Cuéllar afasta a bola pra escanteio no limite

9' David Braz lança Copete no lado esquerdo do ataque do Santos, mas o colombiano não consegue passar por Pará

6' Santos tenta chegar à meta do Flamengo na base dos chutões. Até agora, sem sucesso.

4' Trauco faz bonita jogada pela esquerda com Éverton e cruza para Guerrero, que chutou mascado para fora.

2' Berrío busca cruzamento pra dentro da área, mas a bola saiu por fora da linha de fundo

1' Flamengo começa trocando passes e tentando avançar no campo ofensivo com calma

BOLA ROLANDO NA ILHA DO URUBU!! COMEÇA O JOGO!!

Times perfilados para a execução do hino nacional brasileiro.

A Ilha do Urubu está cheia e o público canta alto para apoiar o Flamengo.

Banco do Santos: Vladimir, Fabián Noguera, Daniel Guedes, Caju, Léo Cittadini, Rafael Longuine, Vitor Bueno, Vladimir Hernandez, Arthur Gomes, Thiago Ribeiro.

SANTOS CONFIRMADO: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota; Leandro Donizete, Renato, Lucas Lima; Copete, Kayke, Bruno Henrique.

Banco do Flamengo: Alex Muralha, Rodinei, Renê, Rafael Vaz, Willian Arão, Rômulo, Matheus Sávio, Dario Conca, Vinicius Júnior, Éderson, Leandro Damião, Felipe Vizeu.

FLAMENGO CONFIRMADO: Thiago; Pará, Réver, Juan, Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar, Diego; Berrío, Guerrero, Éverton.

A equipe santista também já está presente no estádio.

O time do Flamengo já está na Ilha do Urubu.

O Flamengo e sua delegação já estão embarcando para o ônibus que os levará para a Ilha do Urubu.

Já o Santos eliminou o Paysandu. Na Vila Belmiro, 2 a 0, gols de Copete e Bruno Henrique; No Mangueirão, uma outra vitória, dessa vez por 3 a 1. Bruno Henrique (2) voltou a marcar e teve Kayke completando o placar. Diogo Oliveira descontou para o adversário.

Nas oitavas, o Flamengo eliminou o Atlético Goianiense: 0 a 0 no Maracanã e 2 a 1 no Serra Dourada, com gols de Guerrero e Matheus Sávio

Quando falamos de Flamengo e Santos, é impossível não lembrar do icônico 5 a 4 da Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro de 2011. Esse é considerado um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Flamengo x Santos ao vivo no Estádio Luso-Brasileiro, a Ilha do Urubu, valendo pelas quartas de final da Copa do Brasil 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

FIQUE DE OLHO: Voltando à sua melhor forma após um tempo parado, Diego Ribas é peça fundamental do time do Flamengo e um dos melhores jogadores em atividade no Brasil.

FIQUE DE OLHO: Bruno Henrique vem sendo um dos principais jogadores da equipe santista e já tem 5 assistências no Campeonato Brasileiro. Sobre o confronto, ele disse: "É um Flamengo que está subindo, crescendo, mas às vezes oscila. Parece que o treinador não conseguiu posicionar a equipe com o elenco que eles têm. Temos condições de fazer um bom jogo, estamos jogando melhor fora do que dentro de casa. Um gol lá vale por dois. Temos eu e o Copete pelos lados lá na frente, bastante velocidade, tem sido primordial fora de casa."

O meio-campo Renato, que se acostumou a jogar contra o Flamengo quando jogava pelo Botafogo, é cauteloso: "A atmosfera da torcida é grande, incentivam muito, mas temos de fazer o nosso jogo. Temos de aproveitar os espaços por conta desse ímpeto que leva o time a atacar. Nesses confrontos, é importante marcar fora de casa. O gol fora conta muito. Por isso, vamos tentar atacar também."

Essa será a primeira partida de mata-mata da Ilha do Urubu. Paolo Guerrero, artilheiro do Flamengo na temporada, elogiou o ambiente do estádio ao ser perguntado se era um caldeirão: "Senti que sim. A gente fica bem perto do torcedor, motiva mais, a gente escuta os cantos deles. Dá uma pressão para os adversários." O atacante também frisou a importância de um resultado positivo: "O Santos é um time qualificado, mas estamos em casa e temos que aproveitar todas as chances que tivermos."

PROVÁVEL SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota; Leandro Donizete, Renato, Lucas Lima; Copete, Kayke, Bruno Henrique.

PROVÁVEL FLAMENGO: Thiago; Rodinei, Juan, Réver, Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão (Cuéllar), Diego; Berrío, Guerrero, Éverton.

A partida marcará o reencontro de Kayke com o Flamengo, clube que o revelou para o futebol. Em 2015, o atacante teve uma curta e marcante passagem pelo Rubro-Negro. Vindo do ABC, teve a responsabilidade de substituir Paolo Guerrero em alguns jogos e não decepcionou: foram 6 gols em 18 jogos. Além disso, era um jogador muito querido pela torcida por conta da sua identificação com o clube.

Do lado do Santos, o jovem volante Thiago Maia não viajou com o grupo e desfalcará a equipe para a partida. A ausência do jogador deverá ser suprida pelo experiente Leandro Donizete, que na semana passada ameaçou sair do clube pela falta de oportunidades.

Geuvânio, outro reforço da equipe carioca mas que ainda não estreiou, que foi o pivô de uma polêmica entre Modesto Roma Júnior, o presidente do Santos, e a diretoria do Flamengo por conta de uma possível preferência de jogar no Alvinegro Paulista em uma volta ao Brasil também não foi inscrito a tempo e não jogará.

Reforços do Flamengo, o zagueiro Rhodolfo e o meio-campo Éverton Ribeiro não foram inscritos na competição e, consequentemente, não jogarão hoje. Para os seus lugares, Juan e Berrío devem herdar os seus lugares no time titular.

Por outro lado, o Flamengo vem de uma grande vitória contra o Bahia na Fonte Nova. Jogando com um jogador a mais desde o primeiro tempo, Orlando Berrío foi o autor do gol da vitória do time rubro-negro. Veja os melhores momentos:

O Santos vem de um inesperado revés no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, uma inesperada derrota para o Sport na Vila Belmiro por 1 a 0, gol marcado por Osvaldo. Veja os melhores momentos: