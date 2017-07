Zé Ricardo avalia resultado positivo na ida contra o Santos: "Foi importantíssimo"

Zé Ricardo durante treino na segunda (26), em preparação para o jogo desta quarta (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Nesta quarta (28), o Flamengo recebeu o Santos na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, em partida válida pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Após a vitória por 2 a 0, com gols de Éverton e Cuéllar, o rubro negro vai à Vila Belmiro somente no dia 26 de julho, com a vantagem de não ter levado gol em casa.

Após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico Zé Ricardo falou sobre a partida. "Partida difícil, Santos tem muita mobilidade. Tem zagueiros altos, laterais inteligentes, que jogam por fora e por dentro. Equipe do Fla fez isso. Fomos consistentes defensivamente e aproveitamos momentos que tínhamos para jogar no ataque. Vantagem boa, mas temos jogo de volta. Vila é sempre difícil. Pés no chão. Volta é só em um mês", disse o técnico.

O técnico Zé Ricardo falou também sobre o jogo de volta, que ocorrerá somente daqui a um mês, na Vila Belmiro. "Vamos buscar nosso jogo. Copa do Brasil tem detalhes de não levar gol. Sofrer menos gol possível. Saímos com 2 a 0, que foi importantíssimo. Vamos tentar gol, porque se fizermos fica bem encaminhada a classificação", finalizou.

Zé ainda respondeu sobre o rodízio promovido por ele em algumas posições, e exaltou a qualidade do elenco rubro-negro.

"A gente sabe do potencial de nosso grupo. É farto de qualidade, de quantidade. Isso nos permite traçar estratégia para cada jogo. Cuéllar foi muito consistente também. Importante valorizar o grupo. Fizemos algumas mudanças, todos entraram bem. Internamente estamos administrando isso muito bem. Estão conscientes. Todos chegam dispostos, felizes no dia a dia", comentou.

O técnico comentou sobre o volante Cuéllar, que mais uma vez foi um dos destaques rubro negro na partida, e esteve perto de sair do clube. "Conversei com Cuéllar no início do ano. Mostrei para ele que a gente contava com ele. Quando recebeu proposta do Vitória eu não sabia. Depois soube por vocês (imprensa) desse pseudo interesse do Vitória. Diretoria disse que enquanto não tivesse nada oficial que eu contasse com todos eles. Cuéllar foi muito bem".

O Flamengo volta suas atenções agora para o Campeonato Brasileiro, no domingo (2), às 16h, o clube carioca enfrenta o São Paulo, também na Ilha do Urubu em partida válida pela 11ª rodada da competição, buscando a manutenção na parte de cima da tabela.