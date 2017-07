Mesmo com vantagem, Guerrero diz não haver nada decidido: "Ainda faltam 90 minutos"

(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Após uma apresentação ruim contra o Bahia, no último domingo (25), o Flamengo voltou a mostrar um bom futebol e manteve sua invencibilidade jogando na Ilha do Urubu conseguindo bater o Santos por 2 a 0 nesta quarta-feira (28), pela Copa do Brasil, com gols de Éverton e Cuellar.

Mesmo sem balançar as redes, Paolo Guerrero teve uma grande importância para o resultado da partida. O peruano compensou a falta de gols com bastante movimentação, briga com os zagueiros e duas assistências, que fizeram com que o Flamengo conquistasse uma boa vantagem no jogo de ida nas quartas de final da Copa do Brasil.

O camisa 9 se mostrou extremamente satisfeito com a apresentação da equipe, mas pediu atenção e que a intensidade seja mantida. "É lindo ganhar. Sempre jogo assim é bonito, mas temos que seguir com a mesma pegada, no mesmo padrão, não podemos diminuir a vontade. É pensar no jogo de domingo (contra o São Paulo), que vai ser difícil", disse o atacante.

O centroavante também enalteceu o placar, mas para ele mesmo com a vantagem, ainda não há nada decidido. "É importante ajudar o grupo, o time ganhar. Num mata-mata, a gente conseguir fazer 2 a 0... Mas ainda faltam 90 minutos. Agora é pensar no jogo de domingo", finalizou o jogador.

A equipe carioca pode perder até por um gol de diferença que garante vaga na semi-final da competição, mas a partida de volta só está marcada para o dia 26 de julho, no Estádio da Vila-Belmiro, às 21h45 (horário de Brasília). Mas antes o Rubro-Negro concentra toda sua atenção para a partida contra o São Paulo, que acontecerá no próximo domingo (2), às 16h (horário de Brasília), na Ilha do Urubu e a partida válida pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro.