Réver e Rhodolfo formam a zaga mais alta do Brasileirão diante o São Paulo

Fotos: Gilvan de Souza / Flamengo

Provavelmente, neste domingo (2), às 16h, na Ilha do Urubu, na partida contra o São Paulo, teremos a formação da dupla de zaga com maior média de altura nesse Campeonato Brasileiro. Réver, o capitão da equipe, possui 1,92m. Enquanto Rhodolfo, possui 1 cm a mais, somando 1,93m. Estão empatados somente com a dupla de zaga da Chapecoense, Luiz Otávio e Victor Ramos, de 1,94m e 1,91m, respectivamente. Formando então uma média de 1,925m, a maior do Brasil.

O capitão Réver possui três gols pelo Flamengo. Todos de cabeça. O último, em cobrança de escanteio, foi o primeiro gol do Flamengo na Ilha do Urubu. Ainda sem saber se joga com Rhodolfo, o capitão lembrou da importância de aproveitarem bem as suas estaturas, tanto na parte defensiva, quanto no ataque.

"Muitas partidas estão sendo decididas em gols pelo alto, na bola parada e dessa forma, isso é um trunfo para nós."

Réver não é o maior parceiro de defesa de Rhodolfo. No São Paulo, ele jogou ao lado de Xandão, de 1,94m.

"Quem ganha com isso é o Flamengo, que vai ter uma jogada a mais para outros clubes se preocuparem." lembrou o novo contratado.

Rhodolfo ainda está em fase de entrosamento com a equipe, e diz que que a equipe deverá ter organização e inteligência para não sofrer com contra-ataques perigosos dos adversários.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na entrevista coletiva, quando foi apresentando, o zagueiro foi questionado se teria algum perigo eminente em fazer dupla de zaga com outro defensor tão alto quanto ele, Rhodolfo citou a experiência, e disse que ela ajudaria na hora de marcar a movimentação de um atacante mais veloz.

"Temos uma boa passada. A experiência conta bastante. Acho que temos tudo para dar certo, como todos os outros. Quem o professor optar para jogar estaremos à disposição", disse Rhodolfo em sua apresentação no Flamengo.