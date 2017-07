Resultado e gols Flamengo x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2017 (2-0)

Hoje teremos o grande jogo entre Flamengo x São Paulo ao vivo pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance a partida!

Flamengo e São Paulo se enfrentam às 16h de domingo (02), no Estádio Ilha do Urubu. O confronto é válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia Maicosuel encontra-se em fase de recuperação muscular e o atacante Gilberto ainda apresenta quadro de fortes dores no joelho. Lesionados, Denis e Morato também não foram relacionados pelo técnico Rogério Ceni. Jonatan Gomez, apesar de já regularizado, ficará de fora da partida por falta de condicionamento físico. Apresentado nesta semana, o zagueiro Arboleda ainda não foi regularizado no BID da CBF e não poderá fazer sua estreia contra o Flamengo.

No São Paulo, por outro lado, apenas Cícero e Lugano estão pendurados. A maior preocupação do Tricolor é o grande número de desfalques: seis atletas não poderão integrar a equipe paulista no confronto deste domingo.

No lado rubro-negro, o grande desfalque é Juan. Lesionado, o zagueiro veterano não foi relacionado para a partida e segue no CT Ninho do Urubu realizando atividades de fortalecimento muscular. O Flamengo, no entanto, tem alerta ligado para os atletas pendurados. Rodinei, Cuéllar, Trauco e Guerrero são os quatro jogadores do elenco em posição de risco no Flamengo neste domingo.

Nesta semana, os torcedores do São Paulo ainda tiveram notícia do pedido de demissão de Michael Beale, ex-auxiliar técnico de Rogério Ceni. Em meio a vazamento de informações sobre sua saída, o auxiliar inglês negou boatos sobre um possível desentendimento com o técnico e garantiu que Rogério é "um de seus grandes amigos". Ao deixar o São Paulo, Michael desejou sucesso ao Tricolor e afirmou enxergar muito potencial no futuro do clube.

Ostentando uma sequência de cinco jogos sem vencer, o momento do São Paulo no Campeonato Brasileiro não é dos melhores. Treinador da equipe paulista, Rogério Ceni demonstrou sua frustração pelo mau momento do clube em entrevista. "Como torcedor, também estou me xingando por dentro. Também sinto isso, mas vou trabalhar todos os dias e não vou me entregar. (...) Eu tinha o sonho de virar treinador do São Paulo e atingi. Assinei um contrato de dois anos e sabia que teria dificuldades neste primeiro ano", declarou o treinador.

Para Rhodolfo, que estreou pelo Rubro-Negro na goleada contra a Chapecoense, a alta estatura é uma vantagem da dupla. “Quem ganha com isso (a dupla mais alta) é o Flamengo, que vai ter uma jogada a mais para outros clubes se preocuparem. Não acho que seremos lentos por sermos altos. Temos uma boa passada e a experiência conta bastante. Acho que temos tudo para dar certo, como todos os outros”, afirmou o zagueiro.

No confronto deste domingo, o Flamengo terá em campo uma nova dupla de zagueiros. Após Juan ser deixado de fora da partida por dores musculares, Réver e Rhodolfo entrarão em campo juntos pelo Rubro-Negro pela primeira vez. O grande trunfo da dupla recém-formada? A altura. Com 1,92 e 1,93, os zagueiros formam a dupla defensiva mais alta do país.

O Tricolor, por sua vez, desembarca no Rio de Janeiro visando quebrar um jejum de cinco jogos sem vitória no campeonato nacional.

Neste domingo (02), Flamengo e São Paulo se enfrentam em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vem a campo na Ilha do Urubu embalado por três vitórias consecutivas no Brasileiro e pelo recente triunfo sobre o Santos, no jogo de ida das oitavas de final de Copa do Brasil.